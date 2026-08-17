中国河南省一起引起全国关注的命案嫌疑人，在逃亡10日期间被网络舆论捧为“反抗村霸的英雄”，不少人还称要为他送物资。中国媒体刊出调查报道并批评，这是一场谣言风暴和美化杀人犯的法盲流量狂欢。

河南驻马店市西平县51岁男子夏付钢，在7月30日刺死邻居后潜逃多日，8月8日在河南漯河市被警方抓获。官方通报称，夏付钢因琐事与租房处邻居发生争执，后持刀将其刺伤致死；在逃窜躲藏过程中，伤害多名无辜群众。

四川媒体“红星新闻”星期天（8月16日）刊出调查报道称，潜逃10日的夏付钢在网络上被一些人捧为“反抗村霸的英雄”。不少人在短视频平台发视频，称自己在玉米地里给他送了面包、水等物资。

据报道，夏付钢被捕后，舆论的矛头又对准他落网地附近村庄的“卖梨老头”，不少网民称是这个人举报夏付钢，网暴随后无差别地蔓延到整个漯河卖梨的商贩和农民。

红星新闻引述西平“当地权威知情人”称，网传被害人一家是“村霸”的说法不属实。被害人今年56岁，是脑血栓病人，有残疾，患病已有七八年的时间；夏付钢是外来人员，来案发处租房堆放杂物仅有10天左右时间，租房地距被害人家有10多米距离，两家人此前并不相识。

落网地附近村庄的负责人也说，网上流传的“卖梨老头”举报说法是凭空捏造，并透露在夏付钢落网后的那两天，随着视频平台的谣言发酵，有很多人到村里来，但都被拦在村口。多名村民也都说，村内没有“卖梨老头”举报一事。

中国政法大学副教授朱巍告诉红星新闻，刑事案件案发后，警方往往会发布简短的通报或悬赏信息，而公众可能会通过大量自媒体了解案情。“很多公众需要的是情绪价值，情绪价值带来的转发、点赞等数量要远比事实来得快。所以个别的自媒体迎合了公众的情绪价值，而不惜牺牲真实性为基础。”

对于网络上对被害人的污名化，以及嫌疑人落网后舆论对“卖梨老头”甚至漯河梨农的攻击，朱巍将此定性为典型的网络暴力行为：“一开始是为了流量，后来大家像是找到了一个宣泄口，打着公平正义的大旗，干的全都是下三滥的坏事。这种攻击伤害的是与案件毫无关系的农民，于情于理于法，这些人都在实施严重的违法行为。”

朱巍认为，此类网暴现象时有发生的关键原因在于“法不责众”，有些人是为了流量，有些人是为了宣泄情绪，也有一部分人根本不懂法律。

红星新闻星期一（8月17日）继续刊发评论文章称，现代法治视角下，因琐屑口水仗酿出的生命惨剧，被置换为行凶者反抗恶霸的快意恩仇，只差一个“杀人者武松”式好汉签名，这种谣言生成的心理和传播逻辑值得反思。

文章说：“更刺骨的是价值排序的是非颠倒，反文明反法治：法律只看行为——持刀杀人、逃亡中伤害多名无辜群众，这种近乎狂暴恐怖的无差别行凶，如此恶性犯罪岂容美化洗白？……不以为耻地扬言要给凶徒送饭；是非不分地大范围网暴一地梨农，这种共情杀人犯的法盲狂欢，不只是无德而且违法。”

文章最后称：“此案中没有黑心梨农，而那些无中生有凭空美化杀人犯，往无辜被刺遇袭的受害者伤口上撒盐的造谣传谣者，才是真黑心。颠倒黑白，混淆是非，拿无辜人命造谣的流量狂欢，是对人类共同价值秩序的轻贱与侮辱。”