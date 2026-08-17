中国国家主席习近平星期一（8月17日）在纪念中共前总书记江泽民诞辰100周年大会上，高度评价江泽民执政时期的历史贡献；在肯定江泽民任内确立市场经济体制、扩大开放和加入世界贸易组织的同时，将这些改革置于坚持中共领导的政治框架下，多次以“新征程”衔接习近平时代的治理要求。

纪念大会当天上午在北京人民大会堂举行，多名现任和卸任中共领导人出席，包括前总理温家宝、前国家副主席曾庆红；江泽民长子江绵恒、次子江绵康等亲属也出席。中共前总书记胡锦涛则未现身大会。

习近平发言时首先强调江泽民“坚定如磐的政治信仰”；谈到江泽民1989年出任中共最高领导人时，更特别引述他对中共十一届三中全会以来路线和基本政策的表态：“要十分明确地讲两句话：一句是坚定不移，毫不动摇；一句是全面执行，一以贯之。”

习近平并称，江泽民面对20世纪80年代末90年代初国际局势变化和中国国内“严重政治风波”的重大考验时，坚持以经济建设为中心，“旗帜鲜明坚持四项基本原则，坚持改革开放”。

他还提到，江泽民强调“治国必先治党、治党务必从严”，“越是改革开放、发展经济，越要加强党的领导、抓好党的建设”。接着，习近平说，新征程上要坚持中共全面领导和党中央集中统一领导，持之以恒推进全面从严治党。

讲话也特别提到江泽民主动卸任最高领导后的表现。习近平说，江泽民在筹备中共十六大期间“主动提出不再担任中央领导职务”，2004年又主动辞去中央军委主席；退下来后“坚决拥护和支持党中央工作”，并“坚定支持党风廉政建设和反腐败斗争”。

在经济和改革领域，习近平肯定江泽民时期“确立社会主义市场经济体制的改革目标和基本框架”，确立公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，提出“引进来”和“走出去”相结合，以开放促改革促发展，领导中国加入世贸组织。他也强调，新征程上要“进一步全面深化改革开放”。

台湾淡江大学两岸关系研究中心副主任洪耀南接受《联合早报》采访时分析，习近平借这次谈话重新梳理中共不同阶段的发展脉络，邓小平时期确立中国处于“社会主义初级阶段”，江泽民则在这一框架下推进改革开放和市场化发展；到了习近平时期，论述重点进一步转向以中国式现代化推进社会主义现代化建设。

洪耀南指出，习近平在谈话中“把江泽民的改革遗产纳入他（习近平）界定的下一阶段发展进程，以此建立政策延续性”。

另外，江泽民时代强调发展优先的治理思路，也在讲话中得到正面评价。习近平说，江泽民判断21世纪头20年是中国“必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期”，并“坚持把发展作为党执政兴国的第一要务”，引领全国“聚精会神搞建设、一心一意谋发展”。

习近平同时以应对危机凸显江泽民“坚毅果敢的非凡胆略”，称他领导中共“成功抵御亚洲金融危机冲击”、夺取1998年抗洪抢险斗争全面胜利等，在多次考验中维持社会稳定，确保改革开放和现代化建设继续推进。

他随后将这一历史经验衔接至当前，要求加快构建新发展格局、推动高质量发展，同时强化忧患意识、树立底线思维，更好统筹发展和安全，以“顽强的斗争精神、高超的斗争本领”应对“风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。

对于习近平将江泽民当年应对内外危机的经验与当前局势相连，台湾政治大学国际关系研究中心副研究员曾伟峯受访时分析，北京近年来对国际环境的判断，已从相对有利的“战略机遇期”，逐渐转向强调形势的不确定和不稳定。

他说：“这就是为什么习近平此时要再提‘风高浪急’甚至‘惊涛骇浪’，他的目的其实是强化底线思维以及统筹发展和安全。”