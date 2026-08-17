中共总书记习近平星期一（8月17日）在纪念江泽民诞辰100周年大会上，完整引述江泽民对新世纪中国的展望，强调中华民族将在“完成祖国统一”和建成社会主义现代化国家基础上实现伟大复兴。受访学者认为，这明确代表统一已被纳入民族复兴目标。

习近平回顾江泽民任内政绩时说，江泽民领导实现香港、澳门顺利回归，推动两岸达成体现一个中国原则的“九二共识”，并开展反分裂、反“台独”斗争。

他在讲话结尾又引述江泽民称，中华民族将在“完成祖国统一和建立富强民主文明的社会主义现代化国家的基础上实现伟大的复兴”。

习近平过去也多次将统一与民族复兴挂钩。他2017年在中共十九大报告中提出，“实现祖国完全统一，是实现中华民族伟大复兴的必然要求”；2023年全国人大会议闭幕式上又称，实现完全统一是“民族复兴的题中之义”。

上海海峡两岸研究会研究员包承柯接受《联合早报》采访时认为，北京当前的脉络是香港、澳门问题已经解决，台湾问题则“正在一步步往前推进”，处于更加接近“完全统一”的进程。“完成祖国统一”可视为民族复兴的必要条件，但不能据此机械划定具体年份。

台湾政治大学国际关系研究中心副研究员曾伟峯则认为，北京历年涉台论述已逐步把2049年实现“中华民族伟大复兴”设为统一问题的“最终时间表”，即虽未公布阶段性期限，但已勾勒出在实现民族复兴前完成统一的目标。

习近平2012年提出“中华民族伟大复兴的中国梦”，其目标与“两个一百年”相连，第二个百年目标指向2049年新中国成立百年时建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。