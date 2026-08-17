台湾总统赖清德宣布，台湾明年将全民普发现金每人1万元（新台币，下同，400新元），让人工智能（AI）的红利全民共享。在野的国民党和民众党随后称，去年曾批评蓝白推动普发1万元的民进党是双重标准。

据台湾总统府官网消息，赖清德星期一（8月17日）第二次听取行政院“116年（2027年）度中央政府总预算案”简报后说，台湾凭借长期累积的半导体、资通讯及制造供应链优势，经济成长率表现持续上修，可望创下39年以来新高纪录。因此，明年中央政府总预算将在岁入岁出平衡、实质零举债的前提下，岁出增列2357亿元普发现金每人1万元，让“AI红利，全民共享”。

赖清德说，AI产业蓬勃发展、科技业出口畅旺，这是台湾一定要把握的机会，但在科技业之外，还有更多台湾人每天在服务业、传统产业、中小微企业和第一线工作岗位上殷勤打拼。 “政府不能只看见平均数字，更要看见平均数字以下的人民；不会只关注科技产业的高峰，更要照顾每一个努力生活的家庭。”

赖清德说：“这1万元怎么使用，由每个人、每个家庭自己决定，可以拿来支付孩子的教育费、可以照顾长辈、可以减轻家庭负担，也可以增加消费、支持在地店家及百工百业。”

民众党主席黄国昌随后在脸书发文称，在野党去年合作推动“还税于民”普发现金1万元，引来民进党痛骂：赖清德演讲时说“这没有必要”，还问现场听众“你不需要普发一万吧？”；民进党立委吴思瑶、沈伯洋等人更群起攻之，甚至说“共产党的招，先穷台，再统一”。

黄国昌说：“这些荒腔走板的言论，相信大家都历历在目。今年，有在野党立委提出国民支援金相关条例，要普发现金1万元；民进党再次批评是钱坑法案，还​​说‘干脆说每个月发10万’，酸度破表。结果刚刚赖清德宣布：明年政府将普发1万元！……请问民进党：这是不是钱坑？这是不是穷台？赖清德为什么用共产党的招？双标到这种程度，真是够了。”

国民党文传会主委陈以信也说，国民党立委日前提出普发1万元的“国民支援金”修法已交付审查，同时提出“超征税收优先普发现金”的修法也已径付二读，但当时行政院强调财政纪律，认为预算应优先用于国防、重大建设及还债。

陈以信说：“现在民进党政府选前为了讨好选票才要拿香跟拜，我们要问的是，为何同样是普发现金，国民党提出来就叫财政纪律，赖清德总统提出来就叫做AI红利，请问这不是双重标准，什么才是双重标准？”

针对在野党质疑普发1万元是“搞双标”，民进党政府以未具名的“党政人士”名义，通过多家台湾媒体反驳称，国民党当时是举债，现在政府是因经济进步、税收增加才普发AI红利，更何况明年度总预算已编完，国防预算创历史新高、给地方的预算比去年多1900多亿元等，编完仍有剩才共享。

党政人士称，普发1万元并非突然起意，政府在编列预算的过程中全面盘点各项重大建设及弱势照顾需求，赖清德也曾就如何让全民共享经济成果提出构想，并与幕僚进行深入思考及讨论。