距离台湾年底“九合一”选举仅剩三个多月，最大在野党国民党在彰化县的地方势力整合却陷入胶着。党主席郑丽文近期三度南下为县长参选人魏平政助选，同党的现任县长王惠美都未现身。

受访学者认为，国民党目前在彰化并非面对候选人声势不足，而是提名过程留下的后遗症。如果彰化县失守，虽不足以撼动郑丽文的党魁地位，却可能成为地方势力日后责难党中央的依据。

身兼民进党主席的赖清德上星期五（8月14日）以台湾总统身份前往彰化，出席员郭医院的“健保复健病房计划启航记者会”时，与王惠美同台。同一天，郑丽文也在彰化为魏平政辅选，王惠美却未出席“提名同志介绍会”，也未与郑碰面。此前郑丽文两度南下为魏平政助选，王惠美也都未现身。

蓝绿两党的“行动中常会”星期三（19日）将同时移师彰化，这将是郑丽文第四度南下为魏平政助选。已连续三次缺席的王惠美是否现身，成为观察蓝营整合的焦点。

台湾大学政治系教授陈世民接受《联合早报》采访时指出，国民党原有多人争取彰化县长提名，党中央未循原定初选方式，改以征召方式提名魏平政，难以让各方心服口服。曾任国民党考纪会主委的律师魏平政，也并非王惠美属意的人选。

陈世民分析，从王惠美目前的态度来看，她“不想承担败选责任”。魏平政9月成立竞选总部，将是进一步观察王惠美辅选态度的重要节点。她是否现身、是否愿意接任竞选总部主委，都值得关注。他指出，按照惯例，现任县长会接任竞选总部主委；如果王惠美连竞选总部成立活动都不出席，她的态度就相当明确。

东海大学政治系教授张峻豪受访时指出，这次提名暴露国民党中央对彰化选举结构掌握不足。当地蓝绿基本盘接近，中间选民不少；地方选举重视长期经营，魏平政虽是彰化人，但过去长时间在外发展，地方经营相对有限。他形容，郑丽文处理提名时，“恐怕都还是一个在台北办公室的想法”，未充分考虑地方政治的运作逻辑。

张峻豪分析，党中央原本希望透过征召魏平政，化解地方派系难以整合的问题，却也带来另一个问题：“为什么是魏平政？”若无法说服国民党选民接受这个人选，甚至可能连蓝营基本盘都难以守住。若王惠美过去八年的执政优势也无法转化为对魏平政的支持度，“选举当然就会陷入一个非常困难的局面”。

彰化失守未必下台 学者：新北高雄才是关键

作为全台人口最多的非直辖县市，彰化若败选是否危及郑丽文的党魁地位？陈世民认为，郑丽文须“负很大的责任”，但未必足以撼动她的党主席位子。

彰化县前县长、去年曾与郑丽文竞逐国民党主席的卓伯源已公开呼吁，若国民党在彰化失守，郑丽文应勇于负责、辞职下台。

文化大学国际事务与中国大陆研究所兼任教授曲兆祥受访时说，卓伯源的意见不能代表整个国民党。衡量郑丽文是否须为年底选举结果下台，可以从“量”和“质”两个指标来看。

“量”是国民党最终取得的县市长席位，与上一届的14席相比是增加、持平还是减少；“质”则要看新北市和高雄市的胜负。即使总席位低于14席，若能守住新北、甚至翻转高雄，曲兆祥直言：“郑丽文不但不用辞职下台，你还要给她用力的鼓掌”。

张峻豪也认为，真正具有指标意义的仍是新北等关键县市。不过，国民党中央原本希望透过征召化解地方派系矛盾，却可能使蓝营面临“更大的分裂”。若最终败选，势必留下政治后遗症，郑丽文恐怕也将面对地方派系的责难和更多党内纷争。