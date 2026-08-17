印度尼西亚发生强烈地震导致多人死伤，中国国家主席习近平向印尼总统普拉博沃致慰问电时说：“相信在你领导的印度尼西亚政府带领下，印度尼西亚人民一定能够早日战胜灾害、重建家园。”

据法新社报道，印尼弗洛雷斯岛近海星期六（8月15日）发生7.7级强震，已造成54人死亡，100多人受伤。

新华社星期一（8月17日）晚报道，习近平当天就印尼强烈地震向普拉博沃致慰问电。

习近平说：“惊悉贵国发生强烈地震，造成严重人员伤亡和财产损失，我谨代表中国政府和中国人民，对遇难者表示哀悼，向遇难者家属和伤者致以诚挚慰问。相信在你领导的印度尼西亚政府带领下，印度尼西亚人民一定能够早日战胜灾害、重建家园。”

印尼国家灾害管理局说，截至星期一早上，无法返回家园的人数已上升至1万2800人，他们分散在弗洛雷斯岛的几个城镇。

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弗洛雷斯岛是印尼东努沙登加拉省主要岛屿，也是热门旅游目的地。

这起地震是当地时隔30多年再次出现的7级以上强震。当地1992年曾发生7级以上地震并引发海啸，造成超过2000人死亡或失踪。