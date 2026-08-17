星期一（8月17日）是已故中共前总书记江泽民诞辰100周年纪念日，官方当天上午在北京人民大会堂举行纪念大会。大会开始前，中共总书记、中国国家主席习近平等中共高层接见了江泽民亲属，并同他们合影留念。

中国中央电视台星期一晚的《新闻联播》，公开了相关画面。画面显示，包括习近平在内的中共七常委，以及中国国家副主席韩正，与近20名江泽民亲属握手寒暄、合影留念。

已故中共前总书记江泽民诞辰100周年纪念大会开始前，中共总书记、中国国家主席习近平（左）接见江泽民亲属。（央视网截图）

包括习近平在内的中共七常委，以及中国国家副主席韩正，与近20名江泽民亲属握手寒暄。（央视视频截图）

据中国官媒早前报道，江泽民原身边工作人员和亲属子女及家乡代表出席大会。央视的直播画面显示，江泽民的长子江绵恒、次子江绵康，以及江泽民的妹妹江泽慧，坐在主席台最后一排。

江泽民的孙辈也出现在台下第一排，包括江绵恒的儿子江志成、江绵康的女儿江志云。

据新华社报道，出席大会的还有：王毅、尹力、石泰峰、刘国中、李干杰、李书磊、李鸿忠、何立峰、张国清、陈文清、温家宝、贾庆林、张德江、俞正声、栗战书、汪洋、李岚清、曾庆红、李长春、贺国强、刘云山、王岐山、张高丽，中共中央书记处、全国人大常委会、国务院、最高人民法院、最高人民检察院、全国政协、中央军委领导和从领导职务上退下来的人。

中国中央党政军群各部门和北京市主要负责人，各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表，在京中央委员、候补中央委员，在京全国人大常委会委员、全国政协常委，江泽民生平和思想研讨会参会代表，北京各界群众代表，驻京部队官兵代表等约6000人参加大会。