中国总理李强星期一（8月17日）主持召开会议时说，中国当前内需不足问题仍然突出，一些行业企业困难增多；要抓好就业增收，坚决守牢不发生规模性返贫致贫的底线。

据新华社报道，李强星期一主持召开中国国务院第12次全体会议时说，今年以来在各方面共同努力下，中国经济运行总体平稳、稳中有进。同时要清醒看到，当前内需不足问题仍然突出，一些行业企业困难增多，外部环境不确定性上升。

他因此要求锚定发展目标，充分发挥存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，破除各种堵点卡点，推动经济持续向新向优向好发展。

李强称，今年是中国实施“十五五”（2026年至2030年）规划的第一年，要从头抓紧推进规划落地实施，抓好重大工程项目建设，发挥好规划对各领域工作的引领推动作用。要着力保持经济平稳运行，坚持扩大内需这个战略基点，进一步做强国内大循环，把内需潜力充分释放出来。

他还提到，要加快落实“六张网”建设实施方案，创新投融资机制吸引社会资本。协同推动投资于人和促进消费，加大政策资源倾斜。加快各类政策资金使用进度，尽早形成实物工作量。有力促进民间投资，对新兴领域、新型基础设施、消费升级等方面投资给予更多支持。

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李强同时要求积极稳外需，拓展国际经贸互利合作空间，促进贸易平衡发展。要强化科技赋能，加快新旧动能转换，加大新兴支柱产业和未来产业培育支持力度，持续推动传统产业转型升级，夯实实体经济根基。

李强还说：“要扎实做好保障和改善民生工作，抓好就业增收，提升公共服务水平，加强受灾群众基本生活保障和灾后重建，坚决守牢不发生规模性返贫致贫的底线，不断增进民生福祉。要更好统筹发展和安全，做好风险化解、防灾减灾、安全生产等工作，促进高质量发展和高水平安全良性互动。”

中国国务院全体会议组成人员出席会议，有关部门、单位负责人列席会议。各省（区、市）政府和新疆生产建设兵团主要负责人以视频形式在当地列席会议。