中共总书记习近平在纪念江泽民诞辰100周年大会上说，“中华民族将在完成祖国统一基础上实现伟大复兴”。中国大陆官媒《环球时报》随后发文称，这句表述分量极重，台湾社会最该读懂。

中国国家主席习近平星期一（8月17日）在纪念中共前总书记江泽民诞辰100周年大会发表讲话后，《环球时报》当晚发布题为《台湾社会如何读懂这篇重要讲话？》的评论文章。

文章称：“对于这篇重要讲话，台湾社会最该读懂的，不只是纪念江泽民同志诞辰100周年的历史意义，还有讲话中一句分量极重的表述：‘中华民族将在完成祖国统一和建立富强民主文明的社会主义现代化国家的基础上实现伟大的复兴’。”

习近平在讲话中专门引用江泽民这段对未来的展望，随后又称“经过长期努力，党和国家事业兴旺发达，神州大地安定祥和，人民生活持续改善，实现中华民族伟大复兴前景光明，几代人矢志奋斗的梦想正在一步步成为现实”。

文章称，这两段话并非简单并列，而是共同构成一条清晰的历史逻辑：“民族复兴正在成为现实，而实现祖国完全统一，则是民族复兴过程中必须完成的历史任务。如果台湾社会读懂了这一点就会明白：台湾问题从来不是可以脱离中华民族伟大复兴进程、被无限期拖延的孤立议题；祖国统一也不是在民族复兴实现后可有可无的附加选项。”

文章还三度提醒台湾社会需要读懂，统一不是“复兴之后再谈”的问题、台湾问题不能一代一代传下去、统一不仅是形式上的统一更是心灵上的契合。文章也称，台湾社会尤其要警惕三种误读，包括认为民族复兴只是大陆自己的事情与台湾无关、认为统一可以无限期搁置、认为外部势力可以改变历史进程。

文章称，习近平星期一的这篇讲话，提醒台湾社会必须将台湾问题放回民族复兴的历史坐标中重新认识。“过去，许多人把统一看成遥远议题；今天，统一已经越来越清晰地进入民族复兴的总体进程。过去，一些人以为可用拖延换取空间；今天，现实已经证明，拖延得越久，越可能错过以和平方式实现共同发展的机遇。”

文章最后说：“在民族复兴进入关键阶段之后，祖国统一不再只是一个等待讨论的议题。它已经是历史进程本身的一部分。对台湾社会而言，是时候调整判断，真正放下对‘拖延就可以让两岸分裂的现状永远持续’的幻想了。”

习近平2012年提出“中华民族伟大复兴的中国梦”，其目标与“两个一百年”相连，第二个百年目标指向2049年新中国成立百年时建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。

习近平过去也多次将统一与民族复兴挂钩。他2017年在中共十九大报告中提出，“实现祖国完全统一，是实现中华民族伟大复兴的必然要求”；2023年全国人大会议闭幕式上又称，实现完全统一是“民族复兴的题中之义”。