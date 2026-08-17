中国官方星期一（8月17日）举行纪念中共前总书记江泽民诞辰100周年大会，以色列驻华大使馆当天发文缅怀说：“我们将永远铭记江主席阁下，他是以色列和犹太人民的一位伟大朋友。”

以色列驻华使馆星期一在多个中国社媒平台发文称：“值此中华人民共和国前国家主席江泽民阁下诞辰100周年之际，我们缅怀他为建立和推进以中关系所作出的贡献。”

文章回忆，江泽民在以中关系发展中发挥了重要作用。在他担任中共总书记期间，以色列和中国于1992年1月正式建交。1999年，江泽民在北京人民大会堂为时任以色列总统的魏茨曼（Ezer Weizman）举行了正式的欢迎仪式。2000年4月，江泽民成为首位、也是唯一一位对以色列进行正式访问的中国国家主席。

以色列驻华使馆说：“我们将永远铭记江主席阁下，他是以色列和犹太人民的一位伟大朋友。”

此外，中国前总理朱镕基上星期三（12日）在北京病逝，享年98岁。以色列驻华大使馆上星期四（13日）发文说，就朱镕基逝世向中华人民共和国政府和人民表示深切哀悼。

大使馆说：“朱镕基阁下是以色列的好朋友，他曾于1998年会见以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，并于2002年会见以色列时任副总理兼外交部长西蒙·佩雷斯（后任总统）。他表示，中国人民和犹太民族之间的友好交流和传统友谊源远流长，两国在各领域的友好合作也取得了显著进展。愿他安息，也愿他的记忆成为祝福。”

在中东冲突导致双边关系趋紧的背景下，以色列驻中国四川省成都市的总领事馆在本月初正式闭馆。

自2023年新一轮以巴冲突爆发以来，中国曾多次表态支持巴勒斯坦，敦促加沙实现停火，并强调“两国方案”是解决冲突的唯一途径。在去年以色列与伊朗爆发历时12天的冲突后，北京也曾谴责以色列的行为违反国际法，侵犯伊朗的主权与领土完整。

以色列智库“国家安全研究所”（INSS）2024年4月进行的一项民调显示，超过半数的以色列受访者认为中国是敌对或不友好国家。