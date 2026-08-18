台湾立法院长韩国瑜上星期二（8月11日）召集朝野党团代表协商政府总预算，罕见怒斥未出席的在野中国国民党立法院团总召傅崐萁“垂帘听政”，“耍我们跟耍猴子一样”。傅崑萁勉为其难，加紧疏通协调，2026年中央政府总预算终于在延宕351天后，于上星期五（14日）完成三读。

韩国瑜“惊天一怒”，意在要求朝野各退一步，希望在野党不再坚持卡住年度都已过了三分之二的总预算，也期待行政院展现尊重法治的宪政风范，不能“不执行、不副署”立法院已通过的《财政收支划分法》等五项法案。

虽然舆情数据显示对韩国瑜“赞声一面倒”，但从总统赖清德公开表达立法院未成为“稳定国家进步发展的力量”，行政院长卓荣泰未循例于总预算通过时向立法院致意，行政院还预告将提追加预算“弥补”被删除部分，显示韩傅这出亲痛仇快的戏码，不仅未能解决朝野对立两年的僵局，反而暴露在立法院居多数的在野党，面对“双少数”赖政府强硬“不副署”法案时战略失焦、整合失能的深层困境。