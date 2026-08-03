中共第二十届中央委员、中央军委科学技术委员会原主任、中国工程院院士赵晓哲，已经被中国工程院官网从院士名单中除名。

星期二（8月18日）的搜索结果显示，中国工程院官网上的全体院士名单由978人减为977人，赵晓哲的名字已从名单中消失。中国工程院官网2022年10月发布的“中国共产党第二十届中央委员会委员中院士名单”页面，也已将赵晓哲的名字删除。

赵晓哲在中国工程院官网上的个人页面，以及官网上一篇和他有关、题为《院士回母校：把握似水流年成就精彩人生》的文章同样被删除。

63岁的赵晓哲是信息系统工程专家，主要从事指挥控制信息系统工程领域研究。

赵晓哲1980年9月进入大连理工大学（原大连工学院）计算机科学与工程系学习，1987年从系统工程专业硕士毕业，1992年从系统工程专业博士毕业。赵晓哲长期在海军大连舰艇学院任教，曾任学院作战软件与仿真研究所所长。2011年12月，赵晓哲当选中国工程院工程管理学部院士。

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赵晓哲曾兼任的社会职务还包括中国国务院学位委员会军事学科评议组成员、中国指挥与控制学会专家委员会副主任、军事运筹学学会副理事长、海军信息化专家委员会副主任、原总装备部科技委兼职委员、大连理工大学兼职教授等职。

赵晓哲长期从事军队指挥控制信息系统工程领域的技术研究、工程管理和教学工作。他曾主持开展信息化条件下战场管理与控制方法、面向体系作战能力的舰艇作战指挥控制方法，以及军用软件成熟度模型等一系列军事信息系统工程领域研究课题。

在赵晓哲的主持下，中国建立了自主研制作战软件系统的工程管理体制；建立了水面舰艇指挥新体制，主持研制了层次化、系列化的舰艇作战软件系统；构建了海上作战三级辅助指挥决策体系。

中共二十届五中全会10月召开，聚焦持之以恒推进全面从严治党。香港《明报》8月3日预测，届时可能多达30人失去中央委员资格，其中解放军上将占半数，这还不包括可能失去中央候补委员资格者。

在《明报》梳理的30人名单中，久未公开露面的军方将领有七人，包括东部战区原政委刘青松、南部战区原司令员吴亚男、 南部战区原政委王文全、西部战区原司令员汪海江、北部战区原司令员黄铭、中部战区原政委徐德清等六名上将，以及国防大学原政委钟绍军中将。

据《联合早报》梳理，久未露面的将领人数事实上更多，包括海军原司令员胡中明、火箭军原政委徐西盛、中央军委联合参谋部原副参谋长徐起零、中部战区原司令员王强、空军原司令员常丁求、军事科学院原院长杨学军等六名上将，以及西藏军区原司令员王凯、新疆军区原政委杨诚、军委国防动员部原部长刘发庆、中央军委科学技术委员会原主任赵晓哲等四名中将。