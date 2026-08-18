中共前总书记江泽民生平和思想研讨会星期一（8月17日）至星期三（8月19日）在北京举行。

据中新社报道，研讨会由中共中央宣传部、中央党校（国家行政学院）、中央党史和文献研究院、教育部、中国社会科学院、中央军委政治工作部举办。中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇出席开幕式并讲话。

蔡奇强调，要深入学习贯彻中共总书记习近平在纪念江泽民诞辰100周年大会上的重要讲话精神，传承弘扬江泽民的光辉思想和崇高风范，结合新的时代条件深化“三个代表”重要思想研究，坚定信心、接续奋斗，严谨治学、求实创新，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

蔡奇说，深化“三个代表”重要思想研究，要进一步加深对坚持党的全面领导极端重要性的认识，始终坚持党中央集中统一领导，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”；进一步加深对马克思主义与时俱进理论品质的认识，始终坚持“两个结合”，不断推进马克思主义中国化时代化；进一步加深对社会主义建设规律的认识，始终坚定“四个自信”，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。

他说，要进一步加深对发展是党执政兴国第一要务的认识，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移推动高质量发展；进一步加深对先进文化前进方向的认识，始终坚持高扬中华民族的文化主体性，以坚定文化自信推动社会主义文化繁荣兴盛；进一步加深对世界多极化和经济全球化的认识，始终坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体；进一步加深对治国必先治党、治党务必从严的认识，持之以恒全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。

中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊主持会议。中共中央政治局委员、中组部部长石泰峰，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中，中央军委副主席张升民，中央党史和文献研究院院长曲青山，江苏省委书记信长星先后发言。

全国人大常委会副委员长彭清华、全国政协副主席王东峰出席会议。

有关方面负责人，专家学者代表等约500人参加会议。