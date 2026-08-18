针对有报道指有超过百名中国人在巴基斯坦行骗被拘，中国外交部回应时称，中国政府要求在海外公民守法，不从事犯罪活动。

中国外交部发言人林剑星期一（8月17日）在例行记者会上受询时说，中国政府一贯严厉打击电诈犯罪，要求海外中国公民严格遵守当地法律法规，不从事违法犯罪活动。

他指出，中国同时也积极开展打击电诈国际合作，并已启动成立国际打击电信网络诈骗联盟，期待各方与中方携手共同打击犯罪。

据法新社报道，巴基斯坦当局星期一通报，侦破一个在首都伊斯兰堡郊区运营的诈骗呼叫中心，拘留了258名外国人，其中包括40名中国公民。

巴基斯坦情报机构人员称，“被拘留人员在位于伊斯兰堡郊区古尔伯格绿地的一个高档住宅区运营上述诈骗呼叫中心。他们持旅游签证入境巴基斯坦，从事未经许可的事。”

上述人员目前被拘留在拉瓦尔品第监狱，其中包括170名越南人，以及马来西亚和其他亚洲国家公民。

巴基斯坦情报机构人员称，相关驻巴基斯坦外国使馆已接获所属公民被拘通知。案件调查仍在进行中，针对被拘人员的指控细节将在未来数日公布。涉案人员极可能被遣返。

有媒体报道，上周也有外国人被拘留。

法新社报道，去年7月，巴基斯坦官方也采取类似执法行动，逮捕在诈骗呼叫中心任职的149人，其中包括70名外国人，大部分为中国公民。