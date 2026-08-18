中国警方星期二（8月18日）在社交平台公布多起涉企网络谣言典型案例，部分案件涉及编造智驾事故、人工智能（AI）生成假车祸视频。

中国公安部网安局在微信公众号公布了14起典型案例，涉案者皆为男性，年龄介于26岁至44岁。

在其中一起案件中，黑龙江鸡西公安网安部门查明，一名严姓网民（32岁）为博取关注、吸粉引流，编造“某某智驾追尾致三死”等谣言信息，在微博平台发布。

在另一起案件中，河南商丘公安网安部门查明，一名薛姓网民（41岁）为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成“某某品牌汽车车祸现场”虚假视频，在抖音平台发布。

公安部网安局指两起案件的涉案者“恶意诋毁相关企业及产品，引发该品牌用户恐慌，扰乱网络空间秩序，产生不良影响”。属地公安机关已对两名男子处以行政处罚。

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网安局也指出，根据中国《治安管理处罚法》，故意散布谣言，谎报险情、疫情、灾情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的，处五日以上十日以下拘留，可以并处1000元（人民币，下同，189新元）以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者1000元以下罚款。

此外，根据中国《刑法》关于编造、故意传播虚假信息罪的部分，编造虚假的险情、疫情、灾情、警情，在信息网络或者其他媒体上传播，或者明知是上述虚假信息，故意在信息网络或者其他媒体上传播，严重扰乱社会秩序的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑。