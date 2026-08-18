阿里巴巴集团推出人工智能（AI）音乐生成模型快乐虾米（HappyShrimp 1.0）测试版，可根据一条文字提示生成制作一首完整的歌曲。此举进一步扩大这家中国科技巨头在生成式AI领域的布局。

综合彭博社和新京报报道，阿里巴巴星期一（8月17日）在声明中说，快乐虾米可以根据描述情绪、故事或音乐类型的提示，生成旋律、编曲、歌词和人声。用户无需具备专业音乐知识，也可以生成完整的人声歌曲或纯音乐作品，还可以提供自己的歌词，由AI生成歌曲。

声明指出，快乐虾米不仅能听懂“Lo-fi R&B”等专业表达，也能理解情绪、场景与叙事，听懂生活语言。面对人声性别、唱法、调性、BPM、配器组合与情绪推进等多维复杂指令，快乐虾米不会简单照搬，而是能够结合整体创作意图进行推理，并将合适的元素自然融合到作品中，在保持音乐整体性与协调性的同时，准确呈现核心创作诉求。

在上线首日，快乐虾米宣布，将与中国太合音乐集团在艺人共创和内容开发方面展开合作，共同拓展AI音乐创作与产业发展。

在快乐虾米之前，阿里巴巴集团已在今年4月推出原生多模态AI视频大模型快乐小马（HappyHorse），基于150亿参数单流Transformer架构，支持文生视频、图生视频、视频编辑及多画幅适配，实现音画同步生成，精准匹配中英日韩等七语种唇形，广泛应用于电商、广告、知识付费与短剧创作。

阿里巴巴首席执行官吴泳铭正推动更广泛的企业重组。公司目标是在五年内将云计算和AI业务年收入扩大至1000亿美元（1277亿新元）。