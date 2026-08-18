中国湖北省一对父子组织他人非法销售管制兴奋剂类物质，一审被被判处有期徒刑。这起案件最初由美国司法部缉毒署向中国公安部通报。

据央视新闻报道，记者星期二（8月18日）从有关部门获悉，湖北省武汉市公安局侦办的“夏某某等人非法经营案”，已经武汉市江岸区人民法院一审开庭宣判。

据了解，2023年6月，美国司法部缉毒署向中国公安部通报一起中国公民贩运敏感化学品被逮捕案件，中国公安部高度重视，迅速部署湖北省公安机关开展核查工作。

深入研判发现，关联人员夏姓男子及其子高度可疑。公安机关遂围绕夏姓父子开展侦查，发现其向境外贩运大量非列管前体化学品。自2021年5月起，这对父子注册多家票面经营公司，招聘员工在境内外网站上虚构企业生产、经营、运输能力，大量发布非列管化学品广告信息，境外买家联系下单后，从中国国内寻求货源，通过国际货代公司运输出境。

报道称，中国公安机关组织精干力量成立专案组，克服犯罪手法隐蔽、时间跨度大等困难，经过两年艰苦侦查，发现其所贩卖化学品中包含中国管制的兴奋剂类物质。

经法院审理认定，夏姓父子于2021年11月至2024年7月间，组织他人非法销售管制兴奋剂类物质123笔，销售总金额达人民币169万余元（约32万新元）。2026年8月14日，法院一审以非法经营罪判处夏姓男子有期徒刑六年并处罚金；以非法经营罪判处父子俩有期徒刑五年六个月并处罚金。