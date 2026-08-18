中国媒体报道，涉嫌在杭州商务酒局伤害同桌女子，中国央企子公司招商蛇口浙江公司总经理赵海峰目前已被免职，有消息称他已被警方拘留调查。

新黄河星期一（8月17日）引述多方消息来源报道，招商蛇口浙江公司总经理赵海峰日前与厦门某房产企业杭州公司王姓负责人等多人，在杭州一著名商业综合体参与一场商务饭局。案发时，赵海峰在包厢里对王姓负责人带来的一名女下属实施了伤害行为。

杭州警方接到报案后，将赵海峰带走调查。有消息显示，目前赵海峰已被警方刑事拘留。招商蛇口总部也开展调查。

新黄河致电女受害者家属代表李先生（化名），但对方称表示目前不方便透露更多信息。招商蛇口浙江公司办公楼前台工作人员和赵海峰担任法定代表人的招商局地产（杭州）有限公司工作人员受询时均称，不清楚赵海峰目前情况。

第一财经星期一引述业内知情者报道，招商蛇口已将浙江公司总经理赵海峰免职。赵海峰涉嫌今年7月在杭州的一场商务酒局上伤害一名女子，目前仍接受调查。事件还涉及其余人员，具体情况将进一步核实跟进。

截至目前，招商蛇口官方和公安机关均未就此事发布正式通报。

公开资料显示，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称招商蛇口）是招商局集团旗下的上市央企子公司。

赵海峰出生于1980年，毕业于清华大学，是江苏启东高考状元。2002年，赵海峰以新动力管培生身份加入万科，先后担任沈阳万科工程经理、项目总经理。2011年，赵海峰调任西安万科，担任副总经理，2014年担任万科温州公司总经理。

2019年底，赵海峰离开万科，担任招商蛇口杭州公司总经理。2025年初，招商蛇口组织架构调整，杭州公司升级为浙江公司，原宁波公司调整为事业部并入，赵海峰的职务被调整为浙江公司总经理。

目前，网上能搜索到的赵海峰最近公开活动信息是，2026年7月20日，招商蛇口浙江公司2026年中期工作会议召开，赵海峰在会上作总结发言。