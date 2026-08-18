一项研究显示，41%的香港富裕人士对下一代管理家族财富的能力缺乏信心。

据明报财经报道，宏利香港公布与《金融时报》旗下研究机构FT Longitude联合进行的《财富新流向》研究。

调查显示，随着预期寿命延长及人生规划趋向多元化，越来越多香港富裕人士重新部署投资和财富管理策略，但仅18%受访者已制定全面整合财富规划。

超过一半受访者（54%）在多个司法管辖区持有资产或拥有居留权，77%为受养人提供财务支持。同时，48%受访者过去五年曾因人生阶段或家庭结构转变而重整财富规划，反映财务安排、家庭责任及跨地域资产配置日趋复杂。

此外，财富传承也是受访者关注焦点。调查显示，53%受访者的未来继承人尚未参与财富规划讨论，41%对下一代管理家族财富的能力缺乏信心，比例为所有受访市场中最高。

宏利香港及澳门首席执行官纪荣道指出，香港富裕人士正逐步摆脱单一退休理念，追求更灵活及分阶段的人生安排，但财富规划模式尚未同步演进。

纪荣道说，不少家庭须平衡不同成员的财务需要、管理分布于不同市场的资产，以及部署下一代发展及财富传承，因此市场对结合投资、保障及传承的一体化财富策略需求日增。

这项研究访问了亚太区及中东地区11个市场（包括香港）共1000名高净值及富裕人士，其中香港样本涉及250名受访者。