中国车企吉利汽车交出最好半年业报，创始人李书福辞任公司董事会主席及执行董事。

综合澎湃新闻和大河报报道，吉利汽车控股有限公司星期一（8月17日）公布，公司上半年总收入1736亿元（人民币，下同，329亿新元）同比增长15%；核心归母净利润96.8亿元，同比增长46%；总销量142.3万辆，创同期新高。

此外，吉利汽车也宣布对管理层进行调整，自2026年8月18日起，63岁的李书福辞任吉利汽车控股有限公司董事会主席及执行董事职务，由56岁的安聪慧接棒，成为这家中国最大民营汽车集团上市主体的新掌门人。

吉利汽车表示，为表彰李书福多年来对公司发展作出的卓越贡献，他获任为公司终身荣誉主席，并继续担任浙江吉利控股集团董事长，全力支持公司长远发展。

针对李书福卸任吉利汽车董事会主席，吉利汽车董事会副主席桂生悦回应称，“这是吉利汽车去家族化的宣言，标志着吉利汽车已经从创始人驱动的创业期和发展期，迈向了由制度和团队驱动的成长期。”

公开资料显示，李书福于1986年白手起家创办吉利，从生产电冰箱零件起步，1997年进入汽车行业；2005年他推动吉利汽车通过反向收购登陆港交所主板。此后，他长期担任该上市公司董事会主席、执行董事，负责整体战略规划、董事会领导、企业管治及制定公司政策。