台湾总统赖清德宣布，台湾明年将全民普发现金每人1万元（新台币，下同，401新元），让人工智能（AI）的红利全民共享。对此，台湾审计部指出，官方此举缺乏事前规划和事后效益评估，并称截至去年底，财政部仍有待举借近8700亿元。

综合台湾联合报和ETtoday新闻云报道，台湾中央研究院今年7月发布的台湾消费者预期与政策反应调查显示，其中针对普发现金1万元的使用情形进行网络调查，截至3月，81.15%民众已花用所领取的现金，但仅36.26%用于原本没有打算消费的用途，初步估计边际消费倾向（MPC）为0.29。

同步进行的市话与手机调查估计MPC为0.15，与2023年普发现金6000元调查的0.16相近。整体而言，两次普发现金的MPC均远低于1，显示对刺激消费或扩大内需的效果可能有限。

台湾审计部今年7月24日在《2025年度中央政府总决算审核报告》表示，国发会去年9月曾预估普发现金1万元可贡献GDP 0.415个百分点，政府也预估过普发6000元可推升GDP 0.3个百分点，但这些都是参酌过往三倍券政策经验所作的概略性推估。

为此，审计部2024年6月曾函请财政部研酌建立普发现金成效评估机制，使政府施政更臻周妥，但去年普发1万元时，仍未将效益评估机制纳入规划范畴。

延伸阅读 赖清德宣布台湾明年全民普发1万元新台币 蓝白批双标

审计部在报告中指出，虽然各界多肯定普发现金对刺激内需及带动短期经济活络具有一定效益，但缺乏完整的事前规划及事后效益评估，而且截至去年底，中央政府一年以上公共债务实际数5兆8379亿余元，加上执行中特别预算连同以前年度特别决算转入数，还有待举借数8696亿余元，政府财政负担仍重。