台湾一家无人机厂商负责人涉嫌在组装交付给台湾军方的无人机时，使用中国大陆封装的晶片，并以遮蔽产品标示及提出不实产地证明等方式交付，面对违反台湾《国安法》指控，被羁押禁见。

台湾桥头地方检察署星期二（8月18日）在官网通报，接到台湾陆军第八军团指挥部主动函送无人机采购案承揽厂商使用大陆、香港及澳门制元件情事。

桥头地检署在新闻稿中说，涉事厂商航见科技在2025年间得标陆军第八军团无人机采购案，负责人张东琳及技术主管罗翊祥，涉嫌采购中国大陆封装的无人机晶片、中国大陆制飞行控制板等零组件组装无人机，“并以遮蔽产品标示及提出不实产地证明等方式，向八军团交付无人机，企图使验收人员误认所使用之零组件均符合标案规定”。

ETtoday新闻云报道，罗翊祥是另一家公司睿扬创新科技的技术主管。

桥头地检署续称，陆军第八军团在验收过程发现相关无人机疑有使用中国大陆制零组件的情形，而未支付采购价金，并主动函送桥头地检署侦办。

新闻稿称，主任检察官陈竹君及检察官严维德指挥法务部调查局高雄市调查处等专案小组人员，上星期二（11日）前往航见科技、睿扬公司等处执行搜索及扣押相关证物，并传唤相关被告、证人到庭。

桥头地检署也说，张东琳、罗翊祥两人被认定涉犯违反台湾《国安法》的交付提供大陸产制品罪嫌、台湾《刑法》的诈欺取财未遂罪嫌，并称向法院声请羁押禁见，经法院裁定张东琳羁押禁见。

桥头地检署检察长郭景东说，台湾的国防采购涉及国安及军方战力，厂商履约时应确实遵守契约及相关法令规范，对于明知标案禁止使用特定来源产品，仍以不实文件或其他方式规避验收的行为，将依法严查，以维护国防采购品质及建军备战需求。