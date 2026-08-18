中国正部级女高官、宁夏回族自治区政府前主席刘慧被逮捕、公诉。

中国最高人民检察院星期二（8月18日）发布消息，十三届全国政协教科卫体委员会副主任刘慧涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对刘慧作出逮捕决定，并指定由山东省菏泽市人民检察院审查起诉。菏泽市人民检察院已向菏泽市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：刘慧利用担任宁夏回族自治区政府副主席，宁夏回族自治区党委常委、自治区政府副主席，宁夏回族自治区党委副书记、自治区政府主席，国家民族事务委员会党组副书记、副主任等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

公开简历显示，刘慧，回族，1959年12月生，天津人，1985年12月加入中国共产党，1977年6月参加工作，中央党校研究生学历。

刘慧曾长期在宁夏工作，历任：共青团宁夏回族自治区银川市委书记，共青团宁夏回族自治区委副书记、书记，吴忠市委副书记，宁夏回族自治区民政厅党组书记、厅长，宁夏回族自治区政府副主席，宁夏回族自治区党委常委、政府副主席，宁夏回族自治区党委副书记、政府主席等职。2016年，她任国家民族事务委员会副主任、党组副书记，2022年任十三届全国政协教科卫体委员会副主任。

去年7月18日刘慧被查，今年3月26日她被开除党籍，通报称她丧失理想信念，背弃初心使命，贯彻落实党中央重大决策部署打折扣、搞变通，结交政治骗子，匿名诬告他人，对抗组织审查，大搞迷信活动；无视中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请，违规接受旅游活动安排，特权思想严重，在生活保障上谋求特殊待遇；违反组织原则，不按规定报告个人有关事项，违规为他人在干部选拔任用方面谋取利益并收受财物；廉洁底线失守，违规收受礼品，利用职权长期无偿接受劳务服务；违规干预插手执纪执法活动；毫无纪法底线，将公权力异化为谋取私利的工具，大肆收钱敛财，利用职务便利为他人在企业经营、工作安排等方面谋利，并非法收受巨额财物。