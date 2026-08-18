香港特首李家超同意大埔宏福苑火灾调查报告延迟至10月底前完成。

据香港政府公报，为调查大埔宏福苑火灾而成立的独立委员会星期二（8月18日）通报，委员会已获特首同意，将提交报告的期限延展。

委员会介绍，特首在去年12月12日宣布成立委员会，审视大埔宏福苑火灾的事故原因及相关问题，提出建议，防止同类事故再次发生，目标是在委员会落实运作起九个月内完成报告。

委员会去年12月19日正式展开工作后，曾到宏福苑视察，了解实际情况，也分别在今年1月至2月、3月至4月邀请公众人士和团体提供资料。

另外，委员会今年3月19日至7月17日举行了共30场听证会，听取了80名证人的口述证供、专家报告，以及涉事方法律代表的陈词，并同时透过不同人士和团体提交的书面陈述和以其他方式提交的证据，厘清相关事实。

委员会目前正继续处理书面证供及其他陆续收到的资料，其中包括超过100万个档案，并开始草拟报告。

委员会职权范围所涵盖的事项繁多而且性质复杂，涉事方众多。委员会须以事实基础就职权范围所提的事宜作出研判及结论，并提出建议，因此需要较多时间分析和研究由各方提交的大量资料。

有见及此，委员会向特首提出请求准予延展提交报告的期限，并已获特首同意。根据最新的工作进度，委员会预计于10月底之前完成工作，并向特首提交报告。

网媒“香港01”今年7月引述可靠消息人士称，调查过程揭示的制度问题错综复杂，委员会需要时间完整梳理，预计要到“10月20几号”才能向特首李家超提交调查报告。鉴于这起事件调查结论备受社会关注，相信李家超可能在收到报告一个星期内向社会公开说明。