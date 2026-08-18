中国家电巨头格力电器创建技工学校，首年计划招收300名初中生。公司称，学生毕业后优先进入格力电器及产业链企业实习就业。

格力电器旗下的“格力文化”微信公众号星期一（8月17日）公布，经珠海市人力资源和社会保障局批准，由格力电器创办的珠海市格力技工学校正式获得招生资格。珠海市格力技工学校将在2026年秋季面向全国应往届初中毕业生，正式启动招生。

学校坐落于珠海市香洲区，格力电器董事长董明珠担任校长。公司称，学生入学即可对接企业资源，毕业后优先进入格力电器及产业链企业实习就业，“实现学业与就业的有效衔接”。

“格力文化”微信公众号说，为切实减轻学子求学负担，符合条件的学生可享受国家免学费政策；家庭经济困难学生可申请国家助学金；品学兼优者还可申报国家奖学金、校级奖学金。

招生简章显示，学校首年计划开设九个专业，每个专业系为三年制，除了制冷设备运用与维修招收60人之外，其余八个专业各招收30人。