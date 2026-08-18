中国四部门发布《关于加强医院法治建设的意见》，包括完善医院依法报告处置传染病机制、妥善调处医患争议和矛盾纠纷、从严落实患者隐私和个人诊疗信息保护制度等。

综合央视新闻和中国国家卫健委网站，国家卫生健康委、教育部、国家中医药局、国家疾控局星期二（8月18日）联合印发《关于加强医院法治建设的意见》。

《意见》指出，当前，医院法治体系还比较薄弱，部分医院存在法治思维不足、法律风险防范机制不完善等明显短板弱项，需要改进提升。

《意见》共五个部分，16项具体措施。

一是坚持和加强党对医院法治建设的领导。主要是明确强化医院法治思维、健全医院法治建设工作机制、制定落实公立医院政事权限清单，以及树立预防性法治理念、依法治院、建立医院重大涉法事项报告制度等。

二是健全和完善医院法治建设制度。主要是明确加强医院合规审核全流程管理、加强涉法典型案例评析和法律风险评估制度建设、完善医院依法报告处置传染病机制，以及强化依法依规执业自查自纠、以案促改促治、健全完善医院内部控制体系和合规治理机制等。

三是保障和提升人民群众法治获得感。主要是明确依法保障人民群众看病就医权益、规范优化就医良好秩序、妥善调处医患争议和矛盾纠纷，以及从严落实患者隐私和个人诊疗信息保护制度，建立多元纠纷处理机制等。

四是促进和强化医院法治能力建设。主要是明确健全医务人员法治素养培育机制、加快医院法治专业人才培养、加强医院合规文化建设，以及扣好医务人员各职业阶段的第一粒“法治扣子”，承担医院法治建设任务的机构要全面增强履职本领，为医院重要决策、重点项目、重大专项、技术创新、合规管理和医患矛盾化解提供有力法治支撑。

五是强化组织实施和指导评估。主要是明确阶段重点和任务要求。2026年底前医院涉法重大事项报告、典型案例评析、法律风险评估、年度述法等四项制度有效实施，依法保护患者隐私和个人诊疗信息、加强医疗文书管理、规范医院合规审核、及时识别报告法定报告传染病等取得明显成效。2027年底前，公立医院政事权限清单制度全面建立，制定医疗纠纷普法工作指南，持续优化医院法治环境，医院法治工作体系基本建立，人民群众卫生健康法治获得感明显增强。到2030年，医院合规文化全面普及，法治建设水平明显提升，法治工作体系更加完善，法治治理优越性得到充分体现。

同时，《意见》明确了各级卫生健康、教育、中医药、疾控等主管部门职责；明确了四个卫生健康法治重点城市以及国家医学中心、国家临床医学研究中心、国家区域医疗中心的责任及任务要求；明确了各省份加强对基层医疗卫生机构、专科医院、民营医院法治建设的重点要求。