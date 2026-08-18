韩国官方宣布，中国外交部长王毅将从明天（8月19日）起，访问韩国两天。

综合朝鲜日报、韩国中央日报和路透社报道，韩国外交部星期二（18日）公布，王毅将于8月19日至20日访问韩国，届时将与韩国外交部长赵显举行会谈，就中韩关系、朝鲜半岛等议题开展磋商。这是王毅时隔五年再次访问韩国。

王毅与赵显已在去年9月的北京会晤时，举行了李在明政府成立以来的首次中韩外长会谈。两人这次会谈预计将广泛探讨1月韩中首脑会谈的后续举措。

韩国总统李在明今年1月对中国进行国事访问，并同中国国家主席习近平举行会谈。王毅上述行程将是李习会后，中国外交部门最高级别人士首次访韩。

朝鲜日报报道，韩方原本推动王毅今年一季度访韩，但最终未能成行。之后，王毅在4月时隔六年来首次访问朝鲜。

据报道，除讨论朝鲜半岛无核化问题外，王毅或将在这次会谈中提及台湾问题。会谈也可能触及中国在黄海（韩国称西海）暂定措施水域（PMZ）内设置构筑物和中国渔船非法捕捞等问题。

报道称，王毅或将在访问韩国期间礼节性拜会李在明，邀请他出席11月在深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。王毅与韩国统一部长官郑东泳的单独会面也在协商中。