中国前总理朱镕基上周三（8月12日）上午因病在北京逝世，享年98岁。其遗体星期二（18日）在北京八宝山革命公墓火化，中共政治局七常委、国家副主席韩正到场送别，曾在十四届、十五届中共政治局常委会与朱镕基共事的前总书记胡锦涛，则送上花圈表示哀悼。

据新华社报道，朱镕基病重期间和逝世后，习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希等二十届中共政治局七常委、韩正、胡锦涛等，前往医院看望或通过各种形式，对朱镕基逝世表示哀悼并向其亲属表示慰问。

星期二上午，八宝山革命公墓礼堂正厅上方，悬挂着黑底白字的横幅“沉痛悼念朱镕基同志”，横幅下方是朱镕基的遗像。朱镕基的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖着中共党旗。

上午9时30分许，习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等，来到朱镕基的遗体前肃立默哀，向朱镕基的遗体三鞠躬，并与朱镕基亲属一一握手，表示慰问。胡锦涛送花圈，对朱镕基逝世表示哀悼。

中共和国家有关领导前往送别或以各种方式表示哀悼。中央和国家机关有关部门负责人，朱镕基生前友好和家乡代表也前往送别。