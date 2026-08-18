中国动画片《牛来》反向走红后，广东东莞官方推出以《牛来》剧情为灵感的“鹅来”宣传片。

东莞市政府新闻办公室星期一（8月17日）在“东莞发布”微博账号发布的23秒宣传片，部分内容与电影里主角“牛来”呼叫母亲的剧情相似，但主角是一只名叫“鹅来”的鹅，接着先后出现“吃烧鹅来东莞”字样，以及在东莞能吃到的烧鹅濑粉。

“东莞发布”微博账号还强调，宣传片内容使用人工智能（AI）生成技术。

对于东莞推出这样的宣传片，有网民写道：“你是懂流量的”“我真的服了你们这些调皮的官方号了”“00后接管账号了吗”

极目新闻也报道，多名中国网民及AI从业者将电影《牛来》中的片段进行二创，制作了《马来》《狗来》《熊来》《驴来》等视频，甚至还有网民将另一部电影《奥德赛》与《牛来》合创，制作成《奥牛》，获得数万点赞。

有网民担心，对《牛来》的二次创作涉嫌侵权。河南泽槿律师事务所主任付建认为，电影属于受《著作权法》保护的视听作品，制片方享有复制权、改编权、信息网络传播权等权利。如果网民截取原版电影画面，在此基础上修改成其他动画形象，是未经同意擅自使用影片具备独创性的镜头画面，侵犯复制权、信息网络传播权以及保护作品完整权。

付建也提到，影院中的盗摄行为也违反《电影产业促进法》第31条：未经权利人许可，任何人不得对正在放映的电影进行录音录像。影院工作人员有权制止，要求删除内容，拒不配合可以要求离场。盗摄后上传网络公开分享，侵害信息网络传播权、复制权。