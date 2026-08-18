时隔16年，日本福岛县桃子再次重返台湾市场。

据日本共同社报道，日本福岛县、JA全农福岛、JA福岛未来星期一（8月17日）正式恢复向台湾出口当地生产的桃子。这是2011年福岛核事故后的首次。

据福岛县等出口商介绍，在核事故发生前的2010年，当地桃子的出口量为28.8吨，其中面向台湾市场的出口占了18.5吨。受核事故影响，出口一度中断，虽然在2023年和2025年试验性地输出经放射性物质检测确认安全的产品，但数量仍较少。

台湾官方去年全面解禁对日本福岛县等地的食品出口限制，促成了上述出口的恢复。

星期一当天共计40箱（约200公斤）的桃子被叉车装上卡车运送到分拣场。桃子将经由东京丰洲市场，从成田机场空运至台湾，预计将在当地的百货店销售。预定到9月11日将出货约4.5吨。

JA福岛未来园艺课课长藤野喜幸对恢复出口表示欢迎，并称：“此举有助于增强生产者的信心，从提升福岛桃子品牌价值来说也是非常大的一步。”

据台湾CTWANT报道，随着台湾卫生福利部去年年11月全面取消对福岛等日本五县市食品的特殊进口管制措施，不再强制要求检附产地证明与辐射检测证明，台日农政检疫单位也加速推进水果出口检疫流程。

台湾农业部防检疫署上星期二（11日）证实，应日本检疫单位邀请，今年7月底派遣人员赴日进行现场实地病虫害检查。经查核，位于福岛县伊达市梁川钉的Anpo工房Mirai以及福岛市荒井的ABE Fruit两处选果场相关设施均通过合格评估。

农业部8月6日正式更新日本水蜜桃进口选果场名单，增列上述两处福岛选果场，代表其产制的水蜜桃正式取得进口台湾的资格。