中国全国人大常委会将在下星期二（8月25日）起召开会议。常委会委员长会议建议，常委会会议审议国防动员法修订草案、企业破产法修订草案、银行业监督管理法修订草案。

据新华社报道，全国人大常委会委员长会议星期二上午在北京人民大会堂举行。会议决定，全国人大常委会会议8月25日至28日在北京举行。

委员长会议建议，下周的全国人大常委会会议，审议医疗保障法草案、耕地保护和质量提升法草案、农业法修订草案、国防动员法修订草案、律师法修正草案、企业破产法修订草案、银行业监督管理法修订草案、水法修订草案；审议国务院关于提请审议道路交通安全法修订草案的议案；审议国家监察委员会关于提请审议反跨境腐败法草案的议案；审议国务院关于提请审议批准《中华人民共和国和匈牙利引渡条约》的议案。

委员长会议建议的下周常委会会议议程还有：审议国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告，关于今年以来预算执行情况的报告，关于2025年度政府债务管理情况的报告，关于提高文化产品和服务质量工作情况的报告，关于持续巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村全面振兴工作情况的报告；审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告；审议有关任免案等。

委员长会议也审议了全国人大财政经济委员会关于今年以来经济运行情况的分析报告，审议了关于2026年以来全国人大机关群众信访工作情况的报告。