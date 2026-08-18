日本上周六（8月15日）纪念二战结束81周年，首相高市早苗在致辞中重申日本绝对不会让战争重演，并将致力成为珍视和平的国家，但未提及对二战的反省。中国外交部星期一（17日）点名批评高市回避“反省”“教训”，模糊侵略罪责，大开历史倒车。

高市上周六参加日本武道馆内为310万日本战死者举行的追悼会，是她上台后首次出席二战纪念仪式。她在致辞时强调，要为世界和平与繁荣做出贡献：“我们绝不允许战争悲剧重演。二战结束81年也不会改变我们世代传承并恪守的这个坚定誓言。”

高市并强调，日本将致力于推动印太政策，维护日本的安全，并为世界和平做贡献。

时事通讯社指出，前首相石破茂去年曾在终战纪念日讲话中，时隔13年再度提及对二战的“反思”。高市这次的谈话却未使用相关措辞，被认为是要争取保守派选民的支持。

高市此前曾向保守派承诺，即使当了首相也会在每年的终战纪念日参拜靖国神社。不过，她今年顾及外交影响而决定不去参拜，交由自民党干事长铃木俊一代为向靖国神社献上“玉串料”（祭祀费）。

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铃木上周六与自民党党务会长有村治子和选举对策委员长西村康稔一同参拜靖国神社。其他到神社参拜的内阁部长还包括防长小泉进次郎、冲绳北方担当部长黄川田仁志、经济财政部长相城内实和经济安全保障部长小野田纪美。

靖国神社在战前被视为军国主义的象征，战后又供奉14名经远东国际军事法庭认定的甲级战犯，长期是日本与中韩之间的敏感历史议题。

今年适逢东京审判开庭80周年，中国对高市阁僚的参拜表示强烈谴责和抗议，批评这是“对战后国际秩序的挑衅”。

中国外交部星期天（15日）以发言人答记者问形式发声明指出，日本二战时期发动对外侵略战争，犯下惨无人道罪行，而靖国神社是日本军国主义的精神工具和象征，供奉的14名甲级战犯是发动侵略战争的罪魁祸首。

声明称，无论日本政客编造何种理由，都无法隐藏其为战犯翻案、掩盖战争罪责、歪曲历史事实，为加速“再军事化”铺路的真实企图。

中国外交部发言人林剑星期一在例行记者会上加码点名批评高市早苗。他称：“高市早苗在致辞中回避‘反省’‘教训’，模糊侵略罪责，大开历史倒车，再次暴露出高市政权妄图对侵略历史进行掩盖、歪曲和翻案的险恶用心，已引发各方强烈谴责和广泛反对。”

林剑表示，日本战败投降日当天，高市早苗向“战犯神社”供奉祭祀费，日本防长小泉进次郎等高官和政要还前往参拜，进一步加剧亚洲邻国和国际社会对日本国家走向的高度警惕。

林剑指出，今年是中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利81周年，也是东京审判开庭80周年。唯有正视历史、以史为鉴，才能避免重蹈覆辙、再入歧途。“我们再次敦促日本为政者认真倾听日本国内和国际社会正义之声，深刻反省罪责，同军国主义彻底切割，不要在错误的道路上越走越远。”