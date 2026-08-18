中国广东省高速摩托车违规事件大幅攀升，管理单位警示骑手切勿博流量铤而走险。

据南方网报道，记者星期二（8月18日）从广东省公路建设有限公司了解到，2023年至2025年，摩托车、非机动车违规驶入该公司管辖高速公路事件持续激增，三年间增长近9.5倍，引发多起伤亡事故。

今年上半年，违规事件总量已逼近去年全年水平，按当前发展态势，预计全年违规事件数量将达到新高。

针对摩托车强闯高速的乱象，东莞交警自7月底启动为期三个月摩托车冲卡闯高速专项整治行动。截至目前，全市共行政处罚52人，其中37名强行冲卡骑手被处以行政拘留并处罚款。

为切实维护高速公路良好通行秩序和行车安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《收费公路管理条例》及《广东省交通运输厅 广东省公安厅交通管理局关于进一步加强高速公路有关车辆管理工作的通知》相关规定，针对摩托车违规驶入高速公路行为，特别是强行闯卡闯入及已经驶入主线的摩托车，建设公司联动高速交警、属地执法部门，统筹所辖各高速公路路段公司，全面落实人防、技防、路警企联动等多项管控举措。

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高速公司运营管理单位提示摩托车驾乘人员，不组织、不参与冲卡、高速竞速等危险活动，切勿为博取流量拍摄传播危险骑行视频。管理单位同时呼吁社会公众，积极提醒身边骑行爱好者，共同守护高速公路安全有序的通行环境。