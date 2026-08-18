中国政府机构据报提前停用为其所定制的微软Windows 10操作系统。此举被视为北京进一步减少对外国科技的依赖。

彭博社星期二（8月18日）引述知情人士称，中国国家安全部最近要求部分政府相关机构卸载一款为政府机构设备定制的微软Windows 10操作系统。

这款操作系统由神州网信技术有限公司（简称神州网信）在原版软件基础上，集成了中国自主研发的网络安全模块。

中国一直在推动从军队到政府机构等敏感领域使用自主研发的技术。麒麟软件、统信软件等数家中国公司已推出替代Windows的本土电脑操作系统。

神州网信是美国微软公司和中国电子科技集团在2016年共同创建的合资企业，旨在确保Windows 10操作系统符合中国政府的安全要求。

随着中国逐步将海外技术产品从政府采购白名单中剔除，神州网信原计划在2027年2月终止支持这款软件。

知情人士称，新的指示将这项计划提前数个月，且距离中美领导人计划举行的元首峰会仅几周时间，此举令部分政府机构工作人员感到意外。

知情者称，上述指示基于数据安全方面的担忧，但没有透露具体担心的潜在隐患。

微软公司发言人称，微软未知悉有影响这款产品的安全事件，该产品将继续获得例行的安全更新。