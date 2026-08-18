享年98岁的中国前总理朱镕基，2026年8月12日在北京病逝。朱镕基病逝的日子，还差几天就是中共前总书记、中国国家主席江泽民的100周年诞辰。自从8月中以来，中国就隆重纪念江泽民百年诞辰，央视推出了12集纪录片，最高层星期一上午还在北京人民大会堂举行了纪念大会。

许多人也再次回忆起1990年代的中国改革以及当年的“江朱体制”。中国高层为何高规格纪念江泽民诞辰？他们的去世，是否标志中国改革年代的落幕？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与《联合早报》中国新闻资深高级记者于泽远评价“江朱体制”的政治遗产。

精彩片段

主持人韩咏红：请你盘点一下他们的政治遗产。

《联合早报》中国新闻资深高级记者于泽远：他们的政治遗产，简单地说，就是继承邓小平的改革开放，还有把中国从计划经济转向市场经济。当然，这个转变是一个漫长的过程，到现在并没有完成。但是一些大的框架式的东西，在江泽民和朱镕基时代，确实是完成了一个大概。后来的胡锦涛、现在的习近平，他们实际上还在沿着这条路往前走。

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