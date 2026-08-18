美国驻菲律宾大使馆称，美国已资助在菲国设立的新海上监控中心，这个中心将收集菲国渔民关于非法捕鱼和可疑船只活动的实时报告后，中国外交部强调美菲两国正常合作不应损害第三方的利益。

据《菲律宾星报》报道，美国驻菲使馆上星期四（8月13日）宣布上述信息。这个监控中心位于菲律宾巴拉望，名为社区非法、未报告和无管制捕鱼举报中心，并于上月30日在巴拉望可持续发展委员会的合作下成立。

美国驻菲使馆也在官网上说，使馆通过“渔业权利项目”（Fish Right Project），与巴拉望可持续发展委员会合作启动这个举报中心。

《菲律宾星报》也报道，“渔业权利”计划2018年启动，最初是美国国际开发署（USAID）的一项倡议，重点关注海洋生物多样性、可持续海鲜供应和社区渔业管理。

不过，在美国总统特朗普2025年1月发出冻结和审查所有对外援助的指示后，“渔业权利”计划从现已解散的美国国际开发署转移到美国国务院。

中国外交部发言人林剑星期二（18日）在例行记者会上回应相关提问时说，将密切关注有关情况。

林剑说，中国一贯认为，国与国之间开展交流合作，应当有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有利于促进地区的和平稳定。中国不反对美菲开展正常合作，但有关合作不应针对第三方或损害第三方的利益。