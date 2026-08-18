中国杭州市官方通报，当地发生一起酒局不法侵害事件，涉案的两名男子已被刑事拘留。

据中国央视新闻报道，杭州市调查处置组星期二（8月18日）通报，杭州市公安机关接群众报警称遭受不法侵害。因案件涉公职人员违纪违法，市委市政府高度重视，立即成立调查组，开展调查处置。

通报称，经查，两名男嫌犯为赵姓企业高管和杭州滨江区郁姓公职人员，两人7月26日晚餐后在KTV活动期间，对被害人实施强制猥亵，其间赵姓企业高管将被害人推倒导致其腰部受伤。被害人目前正在医院接受治疗，经司法鉴定机构初步鉴定为轻伤二级。

公安机关已对赵姓和郁姓嫌犯依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。两人均已被免职。纪检监察机关已收到相关问题线索，将依规依纪依法严肃调查处理，绝不姑息。

新黄河星期一（8月17日）引述多方消息来源报道，中国央企子公司招商蛇口浙江公司总经理赵海峰日前涉嫌在杭州一场商务酒局上伤害同桌女子被警方带走调查。有消息称，他已被刑事拘留。

第一财经同日引述业内知情者报道，招商蛇口已将浙江公司总经理赵海峰免职。

有《南方周末》等中国媒体前调查记者背景的微信公众号“壹地产”星期一上午发表题为《一场酒局献祭，掀开了杭州地产潜规则》的文章称，中国房企建发地产一名女员工在7月26日晚被公司高管叫去一场饭局，饭局上坐在主位的正是杭州市滨江区副区长郁廷栋。对于这名女员工，“他（郁廷栋）要求拎壶冲；在KTV，他毫无顾忌猥亵对方。”

新黄河上星期五（14日）报道，在杭州高新开发区管委会（滨江区政府）官网上，分管城市建设、房地产管理工作的高新区管委会副主任、滨江区副区长郁廷栋，简历已从“领导之窗”栏目撤下。