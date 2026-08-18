（香港讯）内蒙古乌兰察布地域辽阔、廉价绿电资源丰富，吸引了89个数据中心入驻，带动地区生产总值（GDP）五年大增53%，但有媒体警示，数据中心耗水惊人，恐加剧当地用水紧张。

据星岛头条报道，乌兰察布位于内蒙古中部，风能、太阳能资源丰富，廉价的绿色电力资源成为核心竞争优势。乌兰察布去年底出台《打造“Token之都”三年行动计划（2026-2028年）》，明确继续依托龙头企业，建设服务全国大模型训练及推理的绿色算力底座。

截至今年6月底，华为、阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、DeepSeek（深度求索）、万润、中金数据、世纪互联、万博数据、中联亚信、苹果数据中心、中银保信数据等89个数据中心项目落户乌兰察布，总投资逾5000亿元（人民币，下同，948亿新元）。

据《内蒙古日报》报道，电力成本占算力中心营运开支六至七成，乌兰察布同规模算力的电费，较东部沿海省份可节省三至四成。阿里云全球数据中心总经理王朝阳对《科创板日报》表示，一座电力总容量1吉瓦的超大型数据中心落户乌兰察布，每年电费可节省约50亿元。

凭借数据中心发展的东风，从2020年到2025年，乌兰察布的GDP大幅提升53%，达到1260.3亿元。今年上半年，当地大数据用电量达40亿千瓦时，按年增逾八成。

但水资源短板也随之浮现。科技创投媒体36氪旗下的新媒体平台“着陆TouchBase”发表文章指出，一座采用蒸发冷却的大型数据中心，夏季每日耗水量可达数百万升，全年耗水量相当于一个三四万人口县城的生活用水总量。乌兰察布全市人均水资源仅484立方米，不足全国平均水平的四分之一。

文章提出隐忧，一旦遭遇严重旱情，或会出现矛盾：数据中心维持稳定供水，本土牧民却要节水、封闭水井。文章呼吁各算力园区公开用水帐目，完成极端旱情压力测试，也建议科技企业分担水电管网建设成本，避免让地方生态独自承担AI产业高速发展的代价。