中国国家气候中心星期二（8月18日）预测，赤道中东太平洋海温持续增暖，预计11至12月前后达到峰值，大概率将发展成为历史上最强的厄尔尼诺事件。国家气候中心专家此前研判，在厄尔尼诺衰减并结束的明年春夏季，降水偏多范围大，长江流域在内的多个流域发生洪涝灾害的风险高。

据中新网报道，赤道中东太平洋（central and eastern equatorial Pacific Ocean）已于今年5月进入厄尔尼诺（El Nino）状态。据国家气候中心消息，近期海温持续快速上升。7月监测区海温指数已达2.09摄氏度，比6月上升0.49摄氏度；到8月上半月进一步攀升至2.64摄氏度，增暖速度非常迅猛。

据预计，赤道中东太平洋海表温度将继续维持波动上升态势，于11至12月前后达到本次事件的峰值。鉴于当前增暖趋势明显，三个月滑动平均的峰值大概率将超过2.5摄氏度这一关口，形成一次超强厄尔尼诺事件。

强度有望超过历史上三次超强事件（1982/1983年、1997/1998年，以及2015/2016年)，成为有观测记录以来最强的一次。

公开资料显示，厄尔尼诺是赤道中东太平洋海温持续偏高，并造成大气环流异常的一种气候现象。国家气候中心对特定区域海温指数进行监测，当指数三个月滑动平均的绝对值，达到或超过0.5摄氏度、且持续至少五个月，则判定为一次厄尔尼诺事件。

国家气候中心指出，今年夏季的气候异常，很大程度是受到厄尔尼诺快速发展的影响。今年夏季以来，中国气候特征反映出厄尔尼诺发展阶段的典型影响：东部呈南北两条多雨带，暴雨过程面广点强、落区重叠且致灾复合；台风活跃、强度强，风雨影响久。

通常在厄尔尼诺发展年秋季，中国华东中南部、华中中南部、华南北部、西南地区东部等地降水偏多，华中北部、西北地区东部等地降水偏少。全国大部地区气温则偏高，其中华东大部、华中大部、西南地区东部、新疆等地明显偏高。

国家气候中心首席预报员陈丽娟此前表示，在厄尔尼诺衰减并结束的明年春夏季，降水偏多范围大，长江流域在内的多个流域发生洪涝灾害的风险高，中国大部地区气温明显偏高，夏季高温热浪强度更强、范围更广。

她提醒，厄尔尼诺影响具有滞后性，农业、电力、基建、交通等重点行业易受其影响，需警惕能源保供压力、粮食生产旱涝威胁，以及极端天气对交通和城市运行的冲击。