台湾年底九合一地方选举进入倒数，总统赖清德宣布明年普发每人现金1万元（新台币，下同，约400新元），让全民共享“AI红利”，引发在野党质疑民进党政府政策转弯。学者认为，普发现金或有助民进党候选人造势、争取议题主导权，但难以撼动相对稳定的政党支持板块。

根据台湾总统府星期一（8月17日）发布的新闻稿，赖清德当天听取2027年度中央政府总预算案简报后表示，台湾经济增长率持续上修，明年总预算将在收支平衡、实质零举债的前提下，增列2357亿元，普发每人现金1万元，让“AI（人工智能）红利，全民共享”。

在野的国民党和民众党批评民进党政府政策转弯。台北市长蒋万安主张应普发2万元，否则就如赖清德先前所说，“大家买个菜，钱就没了”。民众党主席黄国昌则批评，在野党去年合作推动普发1万元时，赖清德称“没有必要”，如今政府推出相同政策，是“赖清德第N度的绿能你不能”。

在野党或继续以政策转弯、选举考量反击

铭传大学专任副教授兼广播电视学系主任杜圣聪接受《联合早报》采访时说，去年普发1万元的议题由在野党主导，民进党处于被动防守；这次赖清德政府主动提出，有意从蓝白手中拿回议题主导权。他认为，这项政策兼具经济分配、政治叙事和选举布局“三重性质”。

不过，他认为不宜高估1万元对年底选举的影响。台湾选民政党认同相对稳定，九合一选举还受到候选人条件、地方派系和施政评价等因素影响，“1万块可以改变情绪”，却不足以取代选民对地方治理的整体评价。

杜圣聪形容，普发1万元比较像“一次性的政治烟火”，有助改善民进党的选举氛围，并可能影响部分中间选民，但要造成政党支持板块明显移动，“估计是不容易”。况且现金明年才发，在野党也可继续抓住政策前后不一、选举考量等议题反击。

淡江大学全球政治经济学系兼任助理教授、媒体专栏作者施威全也认为，赖清德此时宣布普发现金，有稳住年底选情的政治考量。他说，普发可以“形成政治话题，成为各候选人文宣、造势时的题材”，借此创造议题、主导选战节奏。

中央大学经济系教授吴大任则从经济分配角度分析，台湾约1200万就业人口中，电子业约100万人，直接受惠于AI红利的就业人口相对有限。把财政资源集中补贴经济弱势家庭虽会更精准，但若设置排富条件，也会增加行政成本。同样的1万元，对低所得家庭帮助更明显，“对经济弱势的家庭来讲，这1万块可能非常重要”。

至于普发现金能否刺激经济，吴大任说，理论上民众增加消费可产生乘数效果，但实际影响很难估计。民众可能把钱用于储蓄、投资，或只是取代原有消费，未必形成新增消费。