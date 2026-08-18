浙江杭州“地产陪酒局”事件在网络发酵多日后，官方证实杭州滨江副区长郁廷栋和中国央企招商局旗下招商蛇口浙江公司总经理赵海峰在酒局中实施强制猥亵，二人均被免职并刑事拘留。

受访学者认为，尽管反腐持续深入，但此案反映出地方政商关系等权力结构并未有根本性改变，且经济越不景气，为了争夺资源，官场权力跟资本的结合程度就越高。

杭州市官方成立的调查处置组星期二（8月18日）首次就此事发布通报说，经查，两名犯罪嫌疑人7月26日晚餐后在KTV活动期间，对被害人实施强制猥亵，其间赵海峰将被害人推倒导致其腰部受伤，经初步鉴定为轻伤二级，目前正在医院接受治疗。

通报说，纪检监察机关已收到相关问题线索，将依规依纪依法严肃调查处理，绝不姑息。

此前网络热传文章指，赵海峰、郁廷栋与厦门一家房企负责人当天在杭州一餐厅出席饭局，已下班的房企女员工被领导要求赴宴，期间被逼喝酒至多次呕吐，随后被带到KTV，遭到赵海峰、郁廷栋猥亵和伤害。

文章说，事发地滨江区是杭州“地价最高、管控最严、审批最细”的区域，政府对开发商处于强势地位。

公开资料显示，滨江区是杭州数字经济和高新技术产业的重要核心区，去年地区生产总值超过3000亿元人民币（568亿新元），位居全市第二。

根据杭州高新开发区管委会（滨江区政府）官网资料，郁廷栋主要分管征地拆迁、城市建设、房地产管理、城市规划等。他的简历上星期已从官网撤下。

据中国媒体报道，赵海峰毕业于清华大学，是江苏启东高考状元，曾在万科任职长达17年，于2019年底加入招商蛇口。目前，招商蛇口官方公号和网站已删除赵海峰相关文章。

中国高压反腐持续、房地产行业整体下行调整的背景下，被视为营商环境模范、体制效率样板的杭州被爆“地产陪酒局”，引发舆论对地产行业政商来往、酒桌文化及女性职场处境的关注，多个相关词条星期二冲上微博热搜。

旅台时事评论人徐全接受《联合早报》采访时用“声色犬马”一词概括说，吃喝和女性是中国民众历来观察官场的重要媒介，因为它显现出社会的贫富差距、阶层分布和经济样貌。

他说，尽管滨江地产市况在全国有一定特殊性，但这类陪酒局在中国并非特例，因为“越是经济不景气，狼性竞争展现出的冲突性就越明显，官场权力跟资本的结合程度会更高”。

徐全认为，这不是单纯靠行政反腐就能解决的问题，因为整个市场结构仍由官方主导控制。

台湾开南大学人文社会学院教授张执中受访时也说，此案说明地方政商关系与审批等权力关系并未改变，且仍然存在权力监督缺位的问题，“在这样的结构下，中央反腐只能事后问责”。

广州中原地产项目总经理黄韬受访时则认为，在如今地产业的情况下，这应属个案。他说，现在市场整体业务量下降，饭局必要性减少，对公职人员来说，曝光风险又很高，“因为这样的事情丢官完全没必要，这更像是个人犯的低级错误”。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进也在微博中表示“无法理解”，称如今“大家防违规的自觉性非常高，哪还有人敢往醉里喝酒......这是吃了豹子胆！”