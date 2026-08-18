中国国家主席习近平星期二（8月18日）与访华的南美洲国家厄瓜多尔总统诺沃亚举行会谈，强调拉美和加勒比和平区地位不应被动摇，拉美和加勒比国家发展振兴的道路不应被打断，自主选择合作伙伴的权利也不应被干涉。

诺沃亚（Daniel Noboa）星期天（16日）抵达中国首都北京，开始为期八天的访华行程。这也是他首次对中国进行国事访问，时逢中国和厄瓜多尔（Ecuador）建立全面战略伙伴关系10周年。

据新华社报道，习近平星期二下午在北京人民大会堂为诺沃亚举行欢迎仪式并举行会谈。中国外长王毅参加活动。

习近平指出，今年是两国建立全面战略伙伴关系10周年。无论国际形势如何变化，中国始终从战略高度和长远角度看待两国关系，愿同厄瓜多尔一道努力，推动双边关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。

习近平强调，中厄双方要巩固政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互理解和支持。中国尊重并支持厄瓜多尔探索符合自身国情的发展道路，愿密切两国政府、立法机构、政党等各领域交往，加强治国理政经验交流，在实现各自国家现代化道路上携手同行。

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中国是厄瓜多尔的第二大贸易伙伴，对厄出口汽车及零配件、机电产品、钢材等。同时，厄瓜多尔是中国在拉丁美洲第八大贸易伙伴，向中国出口原油、对虾、矿产等。2025年，中厄双边贸易额为173.3亿美元（221.5亿新元）。

习近平指出，中厄关系取得一系列新进展，既是两国自由贸易协定释放的红利，也彰显中国超大规模市场潜力。

他呼吁双方加强发展战略对接，落实共建“一带一路”合作规划，实施好能源、矿产、基础设施建设、金融等合作项目，积极探讨数字经济、绿色发展、新能源、人工智能等领域合作，继续挖掘自贸协定潜力，让自贸红利惠及更多企业和消费者。

习近平表示，中国愿同厄瓜多尔开展医疗卫生、扶贫减贫、防灾减灾等领域合作，支持厄瓜多尔国家发展。双方要加强教育、文化、青年、体育、地方交流，便利人员往来，增进两国友好。

新华社引述诺沃亚表示，中国是厄瓜多尔的重要伙伴和朋友。在双方共同努力下，两国关系进入新阶段，为两国人民带来实实在在福祉。

他表示，厄瓜多尔愿同中国大陆深化政治互信，支持大陆维护主权和领土完整，尊重北京在台湾问题上的立场。厄瓜多尔高度重视对华合作，愿加强双方在经贸、金融、矿产、可再生能源、科技、文化等领域互利合作，扩大对华出口，欢迎更多中国企业赴厄投资兴业，助力厄方改善人民生活，实现国家发展。

两国元首还就拉美和加勒比地区形势交换了意见。习近平强调，中国始终主张拉美和加勒比和平区地位不应被动摇，拉美和加勒比国家发展振兴的道路不应被打断，拉美和加勒比国家自主选择合作伙伴的权利不应被干涉。

习近平并表示，中国支持拉美国家坚持独立自主，从本国利益出发开展对外合作，维护地区和平稳定。新华社引述诺沃亚表示，厄瓜多尔高度重视中国立场和作用，愿始终做中国在太平洋另一端的好朋友。

会谈后，两国元首共同见证签署绿色产业、经贸合作、数字经济、民生等领域多项合作文件。

习近平星期二晚还在人民大会堂金色大厅为诺沃亚举行欢迎宴会。