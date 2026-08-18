（北京综合讯）中国风力和太阳能发电装备合计装机容量占总体的47.3%，规模首次超越传统火力发电。

综合中国能源新闻网和中新社报道，中国电力建设企业协会星期二（8月18日）公布《中国电力建设行业年度发展报告2026》，全面复盘2025年中国电力建设行业改革发展实践，总结“十四五（2021年至2025年）”规划收官之年电力建设领域重大成就。

报告指出，中国电源结构转型实现里程碑突破。截至去年底，中国全口径发电装机容量达39亿千瓦，同比增长16.2%。其中，风电、太阳能发电合计装机18.4亿千瓦，占总装机比重47.3%。

全年新增发电装机为5.5亿千瓦，而风电、太阳能发电就占了近八成，“成为新增装机绝对主力”。

报告称，电网基础设施也持续补强，220千伏及以上线路、变电容量稳步扩容，直流大通道建设提速，为大规模新能源消纳输送筑牢硬件底座。

投资方面，去年中国主要电力企业完成投资1万7323亿元（人民币，3284亿新元）；电网工程投资6395亿元，同比增长5.1%，直流电网投资实现25.7%增长。

电源投资加快调整内部结构，火电、核电投资正向增长，风光水电投资则合理回落，行业投资更加兼顾保供与转型双重需求。

报告也指出，依托全产业链综合优势，新能源成为对外投资主力，境外工程承包、电力装备与技术服务出口同步增长，业务覆盖68个国家和地区。

面向“十五五”（2026年至2030年）规划，报告研判，电力建设行业将进入高质量稳步发展新阶段。风电、太阳能继续担当新增装机主力，抽水蓄能、新型储能加速规模化发展，煤电加快向基础性调节性电源转变；特高压大通道持续布局，城乡配网升级改造、智能微网、虚拟电厂等新业态工程加快落地；关键核心装备自主可控、绿色低碳技术、全链条数智化应用将持续驱动行业变革。