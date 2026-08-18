帕劳总统惠普斯上月指责北京试射一枚可携带核弹头的弹道导弹，意在恐吓太平洋岛国，本周再表示希望太平洋岛国就中国试射洲际弹道导弹一事形成“统一战线”。中国外交部星期二（8月18日）不点名批评惠普斯的言论毫无根据，用心险恶，不值一评。

中国今年7月6日发射一枚搭载模拟弹头的洲际弹道导弹飞越南太平洋。根据监测机构分析，导弹最终落入所罗门群岛、瑙鲁和图瓦卢之间的海域。

由于中国仅在发射前几小时才通报周边国家，此举引发了澳大利亚和新西兰等地区国家的谴责。然而，作为多边组织的太平洋岛国论坛至今尚未对试射作出正式回应，凸显出各国在应对该地区日益加剧的战略竞争时存在明显分歧。

据《悉尼先驱晨报》星期一（17日）报道，今年的太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）领导人年度会议，8月底将在台湾邦交国帕劳举行。报道引述帕劳总统惠普斯（Surangel Whipps Jr）表示，希望就中国导弹试射达成“统一战线”，“我们应该就此事发出共同的声音”。

惠普斯表示：“对于我们太平洋地区而言，尤其是在与中国如此接近的情况下，任何发生在太平洋的活动都应该透明公开，这一点至关重要。我们都应该了解导弹飞越我们领空的情况。我认为我们有权作为获得通知的国家。”

中国在澳大利亚与斐济达成历史性防务协议数小时后于太平洋试射导弹。惠普斯表示，此次试射在该地区引发了“担忧和不必要的焦虑”，并向太平洋小国发出了令人不安的警告。帕劳是西太平洋上由数百个岛屿组成的群岛，但人口不足2万。

惠普斯说：“我想从中国的角度来看，他们想告诉我们，你们的任何一个岛屿，我们都能拿下。”

惠普斯并质疑，中国为何选择在图瓦卢和所罗门群岛附近试射可携带核弹头的导弹，而不是在中美之间的广阔公海。“我们理解这是国际水域，但这些导弹就从我们头顶飞过，不仅如此，它们还落入了太平洋的中心地带。”

中国外交部发言人林剑星期二在例行记者会上回应，表示北京已就试射活动阐明立场，“帕方上述言论毫无根据，用心险恶，不值一评”。