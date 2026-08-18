已故中共中央政治局原常委、国务院原总理朱镕基遗体，星期二（8月18日）在北京火化。中共总书记习近平和其他高层领导到八宝山送别，年底满84岁的中共原总书记胡锦涛未现身，而是送花圈表示哀悼。

新华社此前报道，朱镕基因病医治无效，8月12日上午11时06分在北京逝世，享年98岁。

中国央视新闻报道，习近平和其他政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希，以及国家副主席韩正等，星期二上午9时30分许，在八宝山革命公墓向朱镕基遗体肃立默哀、三鞠躬，并与亲属一一握手慰问。

央视画面显示，习近平面向朱镕基遗体三鞠躬，随后缓步绕行瞻仰遗容，并家属握手。官方没有公布家属名单，相信包括朱镕基的女儿朱燕来、儿子朱云来和外孙女等。朱镕基曾在《朱镕基答记者问》中提到自己只有一个外孙女。

朱镕基的告别仪式规格比照两位中国已故原总理李鹏和李克强。八宝山礼堂正厅悬挂“沉痛悼念朱镕基同志”横幅，遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖中共党旗。

官方也公布，朱镕基病重期间和逝世后，习近平和其他政治局常委、韩正和胡锦涛等前往医院看望，或通过各种形式表示沉痛哀悼，并向亲属表示深切慰问。中共和国家有关领导前往送别或以各种方式表示哀悼。中央和国家机关有关部门负责人，朱镕基生前友好和家乡代表也前往送别。

胡锦涛未出席朱镕基告别仪式，他前一天也没有出席江泽民百年诞辰纪念大会，2023年也没有出席李克强告别仪式。

新华社同天发布《朱镕基同志生平》，对其改革遗产作出较完整总结。

朱镕基1928年生于湖南长沙，1947年至1951年就读清华大学电机系。在反右运动中曾被打成“右派”，被开除中共党籍。他文革时曾下放劳动，改革开放后回到中央经济主管部门任职。1987年12月，他“空降”上海，先后任市委副书记、市长、市委书记，曾与江泽民共事，并推动国企、金融和住房改革，并落实浦东开发开放政策。

朱镕基在1998年3月担任国务院总理，2003年3月卸任。虽然只担任一届总理，但他在1991年4月任副总理后，隔年就在中共十四大晋升政治局常委。

官方称，朱镕基任副总理和总理期间，中国正处于“从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的关键时期”。他主持财税体制改革，实行分税制财政体制；推动金融体制改革，加强金融监管；并把国企改革作为经济体制改革中心环节，推动建立现代企业制度。

国企改革及大规模下岗潮是朱镕基任内最具争议的改革之一。官方肯定朱镕基的贡献，称他推动建立国企下岗职工基本生活保障、失业保险和城镇居民最低生活保障“三条保障线”等。在新浪微博上，有网民称，“那一代人包括他们的家庭为此付出的代价太大了”；也有人认为，“国企改革的功绩应该不亚于入世”。

朱镕基另一重要遗产就是在江泽民支持下，推动中国加入世界贸易组织。新华社称，他主持完成中国加入世贸的艰苦谈判，为中国“赢得更广阔的发展空间”。

江泽民百年诞辰纪念大会与朱镕基遗体火化仅相隔一天，也让外界重新回顾中国90年代改革开放时期。有北京观察人士分析，中国内外环境在江朱时代比现在困难多，官方当下高调纪念江泽民及送别朱镕基，意在突出他们当年的改革开放理念和勇气，希望借此展示继续走改革开放的道路。

台湾政治大学政治学系、东亚研究所特聘教授寇健文则向《联合早报》分析，官方强调江朱改革遗产，并不意味中共领导人要释放重大经济改革信号。他说，中共领导人当下面对贫富差距、中美竞争及国安等不同环境，经济政策与江朱时期明显不同。过去侧重融入全球贸易体系等，如今更强调共同富裕、国安等，因此关键并非“改革还是不改革”，而是改革方向已不同。

为悼念朱镕基、北京天安门、新华门、人民大会堂、外交部，以及各省区市党政机关所在地、港澳特区、中国驻外使领馆等星期二降半旗志哀。综合路透社报道和网上消息，天安门周边和八宝山附近昨天均加强戒备。