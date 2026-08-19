中国据悉提前停用一款专为政府机构量身定制的Windows操作系统版本，进一步减少对美国技术的依赖。

据彭博社报道，知情人士表示，中国国家安全部最近要求部分政府相关机构卸载一款政府机构定制版本的Windows 10操作系统。这款操作系统由神州网信开发。

神州网信是微软和国有企业中国电子科技集团成立的合资企业，于2016年成立，旨在确保Windows 10操作系统符合中国政府的安全要求。Windows 10神州网信政府版操作系统是在原版软件基础上，集成了中国自主研发的网络安全模块。

随着中国逐步将海外技术产品从政府采购白名单中剔除，神州网信原计划2027年2月终止支持这款软件，新的指示将这项计划提早数月，且距离中美领导人计划将举行的峰会只有短短几周，此举令部分政府机构工作人员感到意外。

知情人士称，上述要求基于数据安全方面的担忧，但没有透露具体担心的潜在隐患。

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中国一直在推动从军队到政府机构等敏感领域使用自主研发的技术。麒麟软件、统信软件等数家中国公司已推出替代Windows的本土电脑操作系统。

中国此前要求中央政府机关等将电脑更换为本国产品，一些较为敏感的国家部门单位也被禁止使用苹果的iPhone。