中国星期三（8月19日）首次实现火箭陆地回收。

据央视新闻报道，朱雀三号遥二运载火箭星期三在东风商业航天创新试验区发射升空，火箭一子级按预定程序成功着陆于甘肃民勤县朱雀三号着陆场坪。

报道称，这是中国在重复使用火箭关键技术上取得的又一重大突破，朱雀三号成为中国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭。

此次发射成功，也意味着处于首次公开售股（IPO）审核阶段的蓝箭航天，成为中国首家掌握火箭回收技术的商业航天企业。

据路透社报道，蓝箭航天也由此与Space X和亚马逊创始人贝索斯旗下的蓝色起源并列，成为全球仅有的三家成功回收飞入太空的大型火箭助推器，并计划将其重复使用的私营火箭开发商。

第一财经早前引述知情者称，朱雀三号遥二运载火箭原定上星期二（8月11日）的发射升空任务推迟。前一天（8月10日），中国长征七号改运载火箭在海南文昌发射失败。

这是自2020年3月这款火箭首飞失利后，时隔六年再次遭遇失败。该型号火箭此前已连续16次成功，包括今年6月23日发射通信技术试验卫星二十六号A星，以及上月29日发射天链三号01星等。此次也是中国航天今年以来第四次轨道发射失败。