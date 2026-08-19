中国最受瞩目的“人形机器人第一股”宇树科技星期三（8月19日）正式在科创板开始交易，相关期货在盘前已经大涨。

这家总部位于浙江杭州的公司通过首次公开募股（IPO）募资61亿元人民币（11亿5600万新元），以每股150.8元的发行价完成定价，对应发行后总市值约609.93亿元，发行市盈率高达219倍，远超通用设备制造业约38倍的行业平均水平。

根据彭博社依据交易所申报文件所作的计算，宇树科技面向散户投资者的发行部分获得5526倍超额认购，显示市场对这只股票需求强劲。追踪宇树科技的加密货币期货在公司上市前大幅上涨，显示其股价上市后可能涨逾300%。

彭博报道指出，随着北京加大对半导体、人形机器人等战略科技的支持，具身人工智能（embodied artificial intelligence）正成为全球人工智能竞赛中最受关注的前沿领域之一。

随着市场注意力从基础模型逐渐转向人工智能在现实世界中的应用，宇树科技此次上市也正好迎合投资者对“实体人工智能”（physical AI）企业不断升温的兴趣。

需求之旺盛也体现在认购金额上。宇树科技散户投资者提交的认购订单金额，超过存储芯片巨头长鑫科技上个月大型IPO所吸引的7.07万亿元人民币认购资金。

报道指出，超额认购倍数如此之高，其中一个原因是监管机构对于企业IPO定价估值仍持谨慎态度，要求企业定价时参考中国及全球同业估值。为了保护个人投资者免受损失，监管机构过去也曾劝阻企业以过高估值上市。

在市场行情向好时，这种做法可能导致企业实际募得的资金，少于投资者愿意投入的资金规模。

市场的热情也显示，投资者越来越相信人形机器人的部署正在开始加速。

摩根大通在一份报告中指出：“大规模生产的拐点似乎已经临近。”他们认为，中国人形机器人行业的投资逻辑主要建立在商业化进程加速、供应链本土化机会增加，以及政策支持力度不断增强等因素上。

摩根大通预测，全球人形机器人出货量将从2025年的1万8000台，增加到今年的6万台，并在2030年达到175万台。该行预计，中国将占全球需求的一半以上。

如果这一增长成为现实，宇树科技有望成为主要受益企业之一。

根据宇树科技的招股书，公司去年出货超过5500台人形机器人，全球排名第一；四足机器人累计销量则超过3万3000台。

公司营收由2024年的3.93亿元人民币，大幅增加至2025年的17亿元人民币；同期净利润达到2.78亿元人民币，毛利率超过60%。