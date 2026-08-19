彭博社引述四名知情者报道，墨西哥考虑进一步收紧对来自中国及其他国家部分产品的贸易限制，同时提高另一些产品的现有进口关税。

这些所谓的反倾销措施将使墨西哥在贸易政策上进一步向华盛顿靠拢。墨西哥总统辛鲍姆正寻求将《美墨加协定》（USMCA）延长数年；同时，在国内投资低迷之际，这些措施也有助于她推动本土制造业发展的计划。

知情者透露，墨西哥经济部和财政部正在评估，目前未涵盖在双边贸易协定中的产品中，哪些可能被征收新关税，哪些可能面临更高税率。其中一名知情者说，钢铁产品和汽车是重点考虑对象。

墨西哥经济部在声明中称，目前尚无实施新关税调整的具体计划或提案。不过，负责对外贸易的墨西哥经济部说，该部门持续与企业磋商，这与此前制定针对亚洲进口商品的一揽子关税方案时进行的磋商类似。有关方案已于今年早些时候实施。

墨西哥经济部称，将继续逐案调查进口商品涉嫌以低于生产成本的价格倾销的情况，相关调查可能导致加征新关税。

今年1月，墨西哥针对未与其签署自由贸易协定的国家，将约1500类产品的关税上调至最高50%。辛鲍姆政府希望借此保护本土生产商，同时缓解与美国总统特朗普的紧张关系。受影响的产品包括汽车、汽车零部件和钢铁，其中来自中国的进口商品相较其他国家受到更大影响。

当局考虑推出新的贸易措施之际，《美墨加协定》的前景也悬而未决。特朗普此前决定不续签这项让墨西哥享有进入美国市场优惠待遇的协定，取而代之的是每年进行滚动审查。

特朗普政府已要求墨西哥政府仿照美国依据“232条款”采取的关税措施，对中国钢铁和铝产品征收关税。此举旨在继续给予美国、墨西哥和加拿大产品更优惠的待遇，同时形成共同对华政策。

据彭博社上月报道，辛鲍姆对落实美方这一要求持开放态度，并可能在《美墨加协定》审议过程中推进相关措施。

墨西哥采取关税措施后，来自部分国家的特定商品进口大幅减少，其中中国商品的进口降幅尤其明显。中国尚未与墨西哥签署自由贸易协定。根据墨西哥经济部提供的数据，今年前五个月，受关税影响的中国商品进口额较去年同期下降近三分之一。

中国产轻型汽车、汽车零部件和鞋类的进口降幅均超过40%，反映出墨西哥关税措施生效后贸易格局的变化。