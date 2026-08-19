中国7月新房价格继续下跌，中国官方媒体《经济日报》呼吁，分析市场要客观看待需求向二手房转移和新房交易规模缩量的趋势、理性看待房地产开发投资下降。

中国国家统计局星期一（8月17日）公布数据显示，7月新房价格继续下跌，行业整体仍处于筑底阶段。

《经济日报》星期三（8月19日）发文指出，随着房地产市场进入存量时代，分析市场要客观看待需求向二手房转移和新房交易规模缩量的趋势，要将新房和二手房加总一起来看待总供给和总需求。

文章称，尽管1月至7月，新建商品房销售面积同比下降11.8%，但根据住建部网签数据，1月至7月，二手房交易网签面积同比增长10.2%。新房和二手房交易总量基本稳定。今年4月、5月、6月，全国住房交易总量连续同比正增长。“随着存量时代到来，在当前和今后一个时期二手房交易量逐渐上升、新房交易量逐渐下降是常态。”

文章也呼吁，应理性看待与过去增量时代密切相关的房地产开发投资、房屋施工面积、新开工面积、竣工面积、新建商品房销售等指标逐渐下降。

1月份至7月份，中国全国房地产开发投资4.3万亿元（人民币，8156亿2100万新元），同比下降19.2%。

文章指出，“房地产开发投资下降、新增供给减少，既是各地落实严控增量的反映，也是市场自发调整的结果”。

文章指出，从发达国家房地产发展经验看，房地产进入存量时代后，依然是产业链长、带动面广的国民经济重要产业乃至支柱产业，仍将对经济增长作出举足轻重的贡献。进入存量时代，房地产对宏观经济的贡献将从大规模增量建设为主转向存量提质增效和相关服务为主。

“其中，房地产拉动投资的方式将转向城市更新，城市更新中的城中村、危旧房、老旧小区更新改造等将成为稳投资的重要力量。”